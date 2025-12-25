bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арест! Президентът на Фенербахче с положителен наркотест

Тайна операция и проби от коса

Арест! Президентът на Фенербахче с положителен наркотест

Истинска буря разтърси турския спорт! Президентът на истанбулския футболен и баскетболен гранд Фенербахче Садетин Саран беше арестуван в сряда по обвинения, свързани с употреба на наркотици, съобщава вестник Хюриет“.

Арестът е част от мащабна операция на турските власти, започнала още миналата седмица, която обхваща десетки известни имена артисти, инфлуенсъри, журналисти и бизнесмени. Всички те са разследвани за предполагаема употреба на забранени вещества.

Токсикологичен анализ

По време на акцията на разследваните са взети проби от коса за токсикологичен анализ. Според държавната агенция Анадолу“, резултатът от пробата на Саран е бил положителен, което незабавно е довело до задържането му.

Снимка: Reuters

Макар официалните медии да мълчат за вида на откритото вещество, опозиционният вестник Сьозджю“ твърди, че става дума за положителен тест за кокаин.

Садетин Саран реагира светкавично и категорично отрече обвиненията. В емоционално изявление в социалните мрежи той заяви, че никога през живота си не е употребявал подобно вещество и обяви, че ще направи повторни тестове в частна лаборатория.

Кой има интерес да удари точно сега?

Не само че не съм използвал това вещество, но дори не съм го виждал отблизо. Това е целенасочена кампания за очерняне, която цели да унищожи мен и институциите, които представлявам“, написа Саран.

61-годишният бизнесмен, който притежава както турско, така и американско гражданство, е собственик на мощния конгломерат Saran Holding, с интереси в спортните медии, филмовата индустрия и туризма.

Снимка: Reuters

Саран пое президентския пост във Фенербахче едва през септември миналата година след ожесточена изборна битка с дългогодишния лидер Али Коч. Днес, само месеци по-късно, той се оказва в епицентъра на един от най-големите скандали в съвременната история на клуба.

