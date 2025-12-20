bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Арлинг Холанд се развихри за предколеден рекорд

Лесна победа качи Манчестър Сити временно на върха в Англия

Арлинг Холанд се развихри за предколеден рекорд

Празничен рекорд на Арлинг Холанд помогна на Манчестър Сити временно да се изкачи на върха в английската Висша лига. Норвежкият таран отбеляза две попадения и асистира за трето при успеха с 3:0 над гостуващия Уест Хем в мач от 17-ия кръг.

След като се класираха за полуфиналите турнира за Купата на лигата, постигайки шеста поредна победа, "гражданите" навлязоха в днешния двубой с увереност.

И не им отне дълго да открият резултата. Още в 5' Холанд получи подаване от Фил Фоудън и стреля, Алфонсо Ареола изби, обаче таранът го разстреля при втория опит.

Последва пропуск на Холанд, преди да асистира на Тиджани Райндерс за 2:0 в 38'.

Пореден рекорд

Тимът на Пеп Гуардиола подпечата трите точки чрез Холанд в 69'. Голът е 19-и за него от началото на кампанията във Висшата лига. Така той изравни рекорда, споделян от Анди Коул (1993/1994), Кевин Филипс (1999/2000) и Луис Суарес (2013/14). Четиримата имат по 19 попадения преди Коледа.

Така Сити удължи серията си без поражение от "чуковете" в английския елит на 20 двубоя (17 победи и 3 равенства). Небесносините се намират и в поредица от 47 мача без загуба от отбори в зоната на изпадащите.

Уест Хем ще посрещне Коледа сред последните 3 в класирането за пети път в историята. За щастие на феновете на лондонския отбор, той не е изпадал в предишните 2 такива случая.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия манчестър сити рекорд уест хем висша лига арлинг холанд таран тиджани райндерс предколеден споделен

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Новият руснак в борбата: Ще направя всичко за България!

Новият руснак в борбата: Ще направя всичко за България!
Брутален нокаут! Джошуа върна Джейк Пол в реалността (ВИДЕО)

Брутален нокаут! Джошуа върна Джейк Пол в реалността (ВИДЕО)
Мохамед Салах се извини!

Мохамед Салах се извини!
Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си!

Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си!
„В беда сме.“ Последните думи преди края: светът се сбогува с легенда

„В беда сме.“ Последните думи преди края: светът се сбогува с легенда

Последни новини

Джейк Пол: Просто се уморих

Джейк Пол: Просто се уморих
30 отбора в битка за живота на Любо Пенев

30 отбора в битка за живота на Любо Пенев
Новият руснак в борбата: Ще направя всичко за България!

Новият руснак в борбата: Ще направя всичко за България!
Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си!

Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV