Арлинг Холанд се развихри за предколеден рекорд

Празничен рекорд на Арлинг Холанд помогна на Манчестър Сити временно да се изкачи на върха в английската Висша лига. Норвежкият таран отбеляза две попадения и асистира за трето при успеха с 3:0 над гостуващия Уест Хем в мач от 17-ия кръг.

След като се класираха за полуфиналите турнира за Купата на лигата, постигайки шеста поредна победа, "гражданите" навлязоха в днешния двубой с увереност.

И не им отне дълго да открият резултата. Още в 5' Холанд получи подаване от Фил Фоудън и стреля, Алфонсо Ареола изби, обаче таранът го разстреля при втория опит.

Последва пропуск на Холанд, преди да асистира на Тиджани Райндерс за 2:0 в 38'.

Пореден рекорд

Тимът на Пеп Гуардиола подпечата трите точки чрез Холанд в 69'. Голът е 19-и за него от началото на кампанията във Висшата лига. Така той изравни рекорда, споделян от Анди Коул (1993/1994), Кевин Филипс (1999/2000) и Луис Суарес (2013/14). Четиримата имат по 19 попадения преди Коледа.

19 - Erling Haaland's 19 goals are the joint-most any player has scored before Christmas in a Premier League season, level with Andy Cole in 1993-94, Kevin Phillips in 1999-00, and Luis Suárez in 2013-14. Feast. pic.twitter.com/JcDWj4ZlBA — OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2025

Така Сити удължи серията си без поражение от "чуковете" в английския елит на 20 двубоя (17 победи и 3 равенства). Небесносините се намират и в поредица от 47 мача без загуба от отбори в зоната на изпадащите.

Уест Хем ще посрещне Коледа сред последните 3 в класирането за пети път в историята. За щастие на феновете на лондонския отбор, той не е изпадал в предишните 2 такива случая.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK