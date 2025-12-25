bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ас на Нигерия: Уважавайте Купата на Африка

Тя е като европейско и световно, каза Самуел Чуквуезе

Ас на Нигерия: Уважавайте Купата на Африка

Звезда на Нигерия призова за повече уважение към Купата на африканските нации. Самуел Чуквуезе защити турнира и го сравни със световно и европейско първенство.

Нападателят на английския елитен Фулъм смята, че Купата на африканските нации трябва да се ползва със същото ниво на уважение. Коментарът му идва заради продължаващите спорове относно времето на провеждане на надпреварата.

Турнирът първоначално трябваше да се състои през лятото, обаче организаторите го насрочиха за 21 декември 2025 - 18 януари 2026 г. Същевременно първенствата в Европа не са спрени, както се прави заради световно или европейско.

Повече уважение

"Всички искат да играят в турнира. Той е един от най-силните в света. Трябва да го уважавате като европейско или световно първенство. Провежда се в неподходящ момент, но това е страхотно състезание.", коментира Чуквуезе.

"Супер орлите" са сред фаворитите за триумф, който би бил четвърти в историята им. Те не са печелили Купата на африканските нации от 2013 г. насам.

В състава на Нигерия, освен Чуквуезе, са играчи като Виктор Осимен (Галатасарай) и Адемола Лукман (Аталанта). "Зелените" попаднаха в група 3, като компания им правят Тунис, Уганда и тимът на Танзания, срещу който спечелиха с 2:1 на старта.

