Ясно е кога се прощаваме с Джони Велинов

България изпраща един от своите футболни герои

България се прощава с едни от своите футболни герои - Георги Велинов. Поклонението пред футболната легенда ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, съобщи ЦСКА.

Както е известно, знаменитият вратар на "армейците" и националния отбор ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст.

Пред централния вход на новостроящия се стадион „Българска армия“ бе оформен и възпоменателен кът в памет на Джони Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

На 5 януари на най-голямата ни арена беше изпратен друг велик футболист и треньор - Димитър Пенев.

Това е той!

Велинов играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978 до 1987 и от 1991 до 1993 г., като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

За 11 сезона в ЦСКА Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България. През 1981 г. е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в Купата на европейските шампиони с Байерн Мюнхен през 1982 г. Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол.

Снимка: bTV

С ЦСКА Велинов печели титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 г., както и Купата на страната през 1981, 1983, 1985 и 1987 г.

Благодарение на отличните си изяви на вратата е привлечен в португалския Брага, където играе от 1987 до 1988 г., а след това носи екипите на Академика Лисабон (1988–1989) и Елваш (1989–1990).

Завръща се в ЦСКА през 1991 г. и остава 2 години в тима, добавяйки още една титла в богатата си кариера, като мачовете, които изиграва за "червените" за първенство набъбват на 257.

Станка Златева на 3 март: Българската борба заслужава бъдеще! Българско бъдеще!

Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)

Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!

Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

Станка Златева на 3 март: Българската борба заслужава бъдеще! Българско бъдеще!

Индиън Уелс не пощади Григор Димитров

Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!

Легенда на Юнайтед: Беше страшно, спахме в мазето!

