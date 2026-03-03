Салах се отпуши, но "вълците" нахапаха и Ливърпул

Мохамед Салах сложи край на головата си суша, но Ливърпул загуби от последния във Висшата лига. Мърсисайдци отстъпиха с 1:2 като гости на Уулвърхемптън в среща от 29-ия кръг в Англия.

Така "вълците", закотвени на дъното, записаха втори пореден шампионатен успех за първи път от април 2025 г. насам. В петък тимът на Роб Едуардс взе скалпа и на друг борещ се за участие в Шампионската лига - местния си враг Астън Вила (2:0).

Ливърпул остава пети с актив от 48 точки - 4 зад Астън Вила, чийто тим приема шестия Челси в рамките на кръга. Уулвс събраха 16 точки, обаче остават на 11 от спасителното 17-о място.

Снимка: Reuters

Драма в края

Днес всичко по-интересно се случи в последния четвърт час. Уулвс излязоха напред в 78' чрез влезлия като резерва Родриго Гомеш, който беше изведен отлично от Толу Арокодаре и копна топката над Алисон за 1:0.

Фаворитът възстанови равенството с попадение на Салах в 83'. Египтянинът се възползва от груба грешка на Жан-Рикнер Белгар и преодоля вратаря Жозе Са. Голът е първи за Салах във Висшата лига от 1 ноември миналата година насам. Тогава той донесе минималния успех над Астън Вила в 10-ия кръг.

Снимка: Reuters

Домакините не рухнаха, а напротив - погледнаха смело към противниковата врата, разчитайки на контраатаки. При една от тях - в четвъртата минута от добавените 6, Андре се превърна в герой с дебютния си гол за Уулвс. Бразилецът стреля от дистанция, топката се отби в Джо Гомес и влетя в мрежата на мърсисайдци.

Снимка: Reuters

В 30-ия кръг Ливърпул, столът на чийто мениджър Арне Слот отново се клати, приема закъсалия Тотнъм. Уулвърхемпън гостува на Брентфорд и мечтае за наглед невъзможното оцеляване в английския елит.