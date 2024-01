Бербатов коментира случая "Санчо"

"Тен Хег очевидно обича нещата да се случват по неговия начин и го показа преди време с Роналдо. Той явно обича дисциплината. И когато Санчо направи нещо обидно, може би частично нарушавайки тази дисциплина, треньорът, разбира се, ще каже нещо или може би ще го отстрани от отбора.", продължи Бербо, който носи екипа на 20-кратния англйски шамшион между 2008 и 2012 г.

"За сър Алекс беше по-лесно да контролира всичко, защото спечели и постигна всичко. Но той очевидно е работил, за да стане сър Алекс Фъргюсън. Когато нещо подобно се случи сега с мениджър, който работи от една година, това означава, че авторитетът му не е толкова силен."

Санчо подразни и феновете на "червените дяволи", целувайки емблемата на Борусия Дортмунд в едно от видеата, които германският вицешампион качи след завръщането му.

'FINALLY!' | Jadon Sancho kisses badge and completes medical on return to Borussia Dortmund#sancho #jadonsancho #borussiadortmund pic.twitter.com/uWHLvx0tmx