Беше милионер... а в сметката му останаха 6 евро

Някога той караше стадионите да замлъкват от възхищение. Усмивката му беше символ на магията във футбола. Феновете на Барселона още помнят как с топка в крака превръщаше футбола в изкуство.

А после... останаха само 6 евро в банковата му сметка.

Да — човекът, който сам признаваше, че е спрял да брои парите си след първите 100 милиона, стигна до момент, в който съдът запорира сметките му... и откри почти нищо вътре. Шокът беше тотален.

Първо дойде глобата — над два милиона евро за незаконно строителство край река Гуайба до родния му Порто Алегре. Вместо да плати, той отказа. Властите реагираха безмилостно — сметки блокирани, имущество конфискувано, 57 незаконни имота иззети.

Империята започна да се разпада

После се появиха слухове за провалени инвестиции. Лоши съветници. Изчезнали милиони. Решения, взети между купони и безкрайни нощи със знойни красавици.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През 2017 г. той шокира част от феновете си, подкрепяйки публично политика Жаир Болсонаро — ход, който доведе до прекратяване на ролята му като посланик на Барселона. Любимецът на трибуните, който на 21 март навърши 46 години, изведнъж се оказа в центъра на политическа буря.

После дойде още по-екзотичната история — слуховете, че живее едновременно с две жени под един покрив. Истина или не, скандалът вече беше факт. Таблоидите празнуваха.

А кулминацията беше почти невероятна

През 2020 г. Роналдиньо и брат му бяха задържани в Парагвай с фалшиви паспорти. И все пак дори зад решетките историята остана типично в стил "Рони".

Снимка: Reuters

Вместо мрачен затвор — хотелски лукс. Вместо тишина — партита. Вместо наказание — почти сюрреалистичен спектакъл с модели, гости и привилегии, за които други затворници могат само да мечтаят...