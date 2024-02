Бешикташ изгони играч заради сайт за запознанства (СНИМКА)

Скандал в Турция! От гранда Бешикташ скъсаха договора на талант, а причината за решението е любопитна. Ръководството узнало, че Емирхан Делибаш има профил в популярния сайт за запознанства Tinder.

Това не допаднало на собствениците на Бешикташ и контрактът на полузащитника е разтрогнат.

