Бивш английски национал влиза в затвора?

Затвор грози бивш английски национал! Анди Керъл ще бъде изправен пред съда във вторник (30 декември), след като е нарушил ограничителна заповед, пишат медиите на Острова.

По-рано този месец Керъл беше задържан при паспортен контрол на летище Станстед в Лондон заради обвинение в изнасилване. Тогава първоначално беше разкрито само, че става дума за футболист. Впоследствие от полицията потвърдиха, че арестуваният е Керъл.

Екс звездата на Ливърпул беше освободен под гаранция до февруари 2026 г.

Към съда

"Повдигнато му е обвинение за нарушение на съдебната заповед за доближаване. Той е длъжен да се яви пред съда в Челмсфорд на 30 декември.", заяви представител на полицията в Есекс.

Заповедта е била с ограничения за приближаване и комуникиране с потърпевшата. Нарушението се наказва с от глоба до затвор до 5 години.

Керъл, който ще навърши 37 години след малко повече от седмица, направи кариера във Висшата лига с екипите на Нюкасъл, Ливърпул и Уест Хем. Той има 54 гола и 29 асистенции в 248 мача в английския елит. Игра още за Престън, Рединг, Уест Бромич, френските Амиен и Бордо, а в момента се подвизава в аматьорския Дагенъм и Редбридж.

Таранът дебютира за Англия при загубата с 1:2 от Франция в контрола на 17 ноември 2010 г. Отбеляза 2 гола в 9 двубоя за "Трите лъва".

