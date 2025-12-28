bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бивш английски национал влиза в затвора?

Футболистът ще бъде изправен пред съда във вторник

Бивш английски национал влиза в затвора?

Затвор грози бивш английски национал! Анди Керъл ще бъде изправен пред съда във вторник (30 декември), след като е нарушил ограничителна заповед, пишат медиите на Острова.

По-рано този месец Керъл беше задържан при паспортен контрол на летище Станстед в Лондон заради обвинение в изнасилване. Тогава първоначално беше разкрито само, че става дума за футболист. Впоследствие от полицията потвърдиха, че арестуваният е Керъл.

Екс звездата на Ливърпул беше освободен под гаранция до февруари 2026 г.

Към съда

"Повдигнато му е обвинение за нарушение на съдебната заповед за доближаване. Той е длъжен да се яви пред съда в Челмсфорд на 30 декември.", заяви представител на полицията в Есекс.

Заповедта е била с ограничения за приближаване и комуникиране с потърпевшата. Нарушението се наказва с от глоба до затвор до 5 години.

Керъл, който ще навърши 37 години след малко повече от седмица, направи кариера във Висшата лига с екипите на Нюкасъл, Ливърпул и Уест Хем. Той има 54 гола и 29 асистенции в 248 мача в английския елит. Игра още за Престън, Рединг, Уест Бромич, френските Амиен и Бордо, а в момента се подвизава в аматьорския Дагенъм и Редбридж.

Таранът дебютира за Англия при загубата с 1:2 от Франция в контрола на 17 ноември 2010 г. Отбеляза 2 гола в 9 двубоя за "Трите лъва".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

затвор съд англия ливърпул бивш уест хем нюкасъл изнасилване заповед национал анди керъл вторник висша лига изправен ограничителна

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)
Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)

Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)
За първи път от 14 години Левски е №1 в България

За първи път от 14 години Левски е №1 в България
ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение
Бивш капитан на Барса се отказа от футбола на 27. Връща се в родния си град

Бивш капитан на Барса се отказа от футбола на 27. Връща се в родния си град

Последни новини

Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)

Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)
Световната №1 загуби

Световната №1 загуби "Битката на половете", впечатли с танц (ВИДЕО)
Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)
Вкарал хеттрик на Байерн подписа със Секирово

Вкарал хеттрик на Байерн подписа със Секирово
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV