Комисията по защита от дискриминация привика Станка Златева

Заседанието, насрочено за 23 март, е по жалба от ЦСКА

Президентът на родната федерация по борба Станка Златева е привикана от Комисията за защита от дискриминация. Тя ще трябва да дава обяснения за свои думи още отпреди да оглави централата, както и за действията си, откакто е ръководител.

Заседанието, насрочено за 23 март (понеделник) от 14:00 ч., е по жалба от ЦСКА.

Дълго време натурализирани борци на "армейския" клуб не бяха допускани от федерацията по международни турнири. Част от тях все пак участваха на европейското първенство (U23) тази година, като Алан Дзабиев спечели единствения медал за България - бронз.

Образувано е производство. На заседанието ще присъстват петима членова на КЗД, но ще има и представители на ЦСКА.

Междувременно 50 клуба настояват за смяна на Златева като президент на федерацията по борба. Вчера те внесоха подписка с искане за ново изборно събрание.

Разривът

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци, за сметка на натурализираните. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, сред които е и Новиков. 

Той и колегите му от клуба отказаха да тренират централизирано и не участват на международни турнири.

На 4 март бе организиран протест срещу управлението на Златева.

Най - важното

Лудогорец не остави шанс на Спартак Варна

Лудогорец не остави шанс на Спартак Варна
Световен шампион по стрелба идва в България, за да обучава деца

Световен шампион по стрелба идва в България, за да обучава деца
Ули Вегнер надъхва Радо Росенов преди боя в Хамбург (ВИДЕО)

Ули Вегнер надъхва Радо Росенов преди боя в Хамбург (ВИДЕО)
И по-малката сестра на Линдзи Вон е с тежка контузия (ВИДЕО)

И по-малката сестра на Линдзи Вон е с тежка контузия (ВИДЕО)
Стоичков: В ЦСКА се научих да бъда, какъвто ме познавате! (ВИДЕО)

Стоичков: В ЦСКА се научих да бъда, какъвто ме познавате! (ВИДЕО)

Последни новини

Лудогорец не остави шанс на Спартак Варна

Лудогорец не остави шанс на Спартак Варна
Световен шампион по стрелба идва в България, за да обучава деца

Световен шампион по стрелба идва в България, за да обучава деца
Ансамбълът залага на Джузепе Верди за Световната купа в София (ВИДЕО)

Ансамбълът залага на Джузепе Верди за Световната купа в София (ВИДЕО)
И по-малката сестра на Линдзи Вон е с тежка контузия (ВИДЕО)

И по-малката сестра на Линдзи Вон е с тежка контузия (ВИДЕО)
