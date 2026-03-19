Комисията по защита от дискриминация привика Станка Златева

Президентът на родната федерация по борба Станка Златева е привикана от Комисията за защита от дискриминация. Тя ще трябва да дава обяснения за свои думи още отпреди да оглави централата, както и за действията си, откакто е ръководител.

Заседанието, насрочено за 23 март (понеделник) от 14:00 ч., е по жалба от ЦСКА.

Дълго време натурализирани борци на "армейския" клуб не бяха допускани от федерацията по международни турнири. Част от тях все пак участваха на европейското първенство (U23) тази година, като Алан Дзабиев спечели единствения медал за България - бронз.

Образувано е производство. На заседанието ще присъстват петима членова на КЗД, но ще има и представители на ЦСКА.

Междувременно 50 клуба настояват за смяна на Златева като президент на федерацията по борба. Вчера те внесоха подписка с искане за ново изборно събрание.

Разривът

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци, за сметка на натурализираните. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, сред които е и Новиков.

Той и колегите му от клуба отказаха да тренират централизирано и не участват на международни турнири.

На 4 март бе организиран протест срещу управлението на Златева.