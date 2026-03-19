Световен шампион по стрелба идва в България, за да обучава деца

Кой е най-добрият стрелец в световния баскетбол? Стеф Къри? Днес, може би да. В миналото, вероятно бихме казали, че това е Майкъл Джордън. В баскетбола, но в играта 3x3, не можеш да оцелееш ако не си убийствено добър в стрелбата от тройката.

А властелинът на стрелбата от далечно разстояние в 3x3 за последните две десетилетия се казва Анджело Цагаракис и скоро пристига в България, за да учи и българските деца да стрелят поне толкова добре, колкото може и той.

Да се учиш от световен шампион

Французинът с гръцки корени се очаква да дойде у нас по покана на израелската легенда с български паспорт – Пини Гершон. Гершон, който е Директор „Развитие“ към родната федерация по баскетбол и отговаря за развитието на всички национални отбори при подрастващите, е уговорил 41-годишния Цагаракис да бъде водещата фигура в два баскетболни кампа, които ще се проведат това лято в Самоков. Цагаракис вече е казал „да“ въпреки изключително натоварената си програма, като селекционер на всички национални отбори на Гърция по 3x3.

Камповете, които са изградени изцяло върху индивидуалната работа с момчета на възраст между 14 и 19-годишна възраст ще бъдат с фокус върху фундаментите на стрелбата от разстояние – специалитет на бившия гард на националния отбор на Франция в 3x3. Двата кампа ще се проведат в арена "СамЕлион" в Самоков в края на юли и началото на август.

Редом на паркета до бронзовия медалист с Франция от световното 3x3 през 2017 г. Анджело Цагаракис ще застане и Пини Гершон, заедно с още куп специалисти в индивидуалната работа с деца – не само в областта на техническите еленти, но и на кондиционната подготовка.

View this post on Instagram

Кой е Анджело Цагаракис?

Анджело Цагаракис е роден на 3 юни 1984 г. Баща му е грък, майка му е французойка. Роден е и израства във Франция. Прави първите си стъпки в баскетбола именно във Франция, като минава през всички национални отбори на „петлите“ при юношите, младежите и мъжете. Известен в цял свят с изумително прецизната си стрелба от разстояние, която му носи най-големите успехи в кариерата му в играта 3x3:

Анджело Цагаракис печели индивидуалната световна титла по стрелба от тройката от първенството на планетата по 3x3 през 2017 г. в Нант. На същото световно, 191-сантиметровия гард извежда Франция по исторически бронзов медал отборно. През 2018 г., на Европейската купа по 3x3 в Букурещ, Цагаракис става европейски шампион в конкурса по стрелба от тройката.

През 2015 г., Цагаракис е обявен от Световната федерация по баскетбол (ФИБА) за играч №1 на планетата в 3x3. Французинът и до ден днешен държи куп индивидуални рекорди в САЩ, където вкарва 9 тройки за 28 минути общо 41 точки в мач от гимназиалната лига. Играе и в колежанската лига отвъд океана, след което се завръща в Европа и се състезава професионално във Франция и в Гърция.

От 2022 г. е селекционер и на всички национални отбори на Гърция по 3x3. Съвместно с легендарния израелец с български корени Пини Гершон, Цагаракис води миналото лято два международни кампа за индивидуална работа с подрастващи в Сърбия.

View this post on Instagram Shared post on Time

Кога са камповете?

Камп 1 започва на 20 юли и ще продължи до 27 юли. Камп 2 започва на 27 юли и ще продължи до 3 август.

„Анджело Цагаракис е може би най-добрият треньор по стрелба в света, когато говорим за работа с деца. Присъствието му в България е огромен шанс и се надявам, че след тези две седмици в Самоков през лятото, всяко едно дете, което е имало възможността да се докосне до него, ще си тръгне по-добро, с повече баскетболни знания и това ще се оцени и от клубовете“, коментира Пини Гершон.

Момчетата, които могат да вземат участие са на възраст между 14 и 19-годишна възраст, като с Цагаракис и останалите треньори в камповете, те ще работят и за поставяне на правилните основи в дрибъла и в играта „един на един“. Очаква се да се включат по 60 деца на камп седмично, или общо около 120 деца в рамките и на двете седмици.

Междувременно, Пини Гершон стяга поредната доза баскетболни кампове на националните отбори до 14, 16 и 18-годишна възраст, заедно с ръководството на Българска федерация баскетбол.

В края на февруари, израелската легенда ще се опита да се завърне в България, за да събере на лагер най-малките: до 14 години. В началото на април предстои лагер на 16-годишните национали в Белоградчик, на който Гершон ще присъства заедно с Главния треньор "Развитие" на играчите и треньорите при подрастващите - Людмил Хаджисотиров, който беше назначен наскоро от президента на родната централа Георги Глушков. Преди да се отправят към Белоградчик обаче Гершон и Хаджисотиров ще проведат камп и с 18-годишните национали.