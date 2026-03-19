Баскетбол

Исторически Везенков поведе Олимпиакос към нов успех в Евролигата

Беше над всички и срещу Баскония

https://www.olympiacosbc.gr/

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, премина границата от 3500 точки в Евролигата! Националът беше над всички при успеха на Олимпиакос с 90:80 срещу Баскония у дома в среща от 32-ия кръг.

Саша завърши двубоя в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея с 20 точки, като добави 6 борби и 2 асистенции. Той беше 9/11 в стрелбата за 2 точки, 0/5 от далечно разстояние и 2/3 от наказателната линия.

Родното тежко крило стигна 3500-те точки във втората четвърт. До полувремето обаче играта на Олимпиакос не вървеше, въпреки че имаха преднина от 41:40.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Двете лица на Олимпиакос

След паузата "червено-белите" доминираха и записаха 22-ата си победа в Евролигата за сезона. С нея Олимпиакос продължава да заема второто място след шампиона Фенербахче, който също е с баланс от 22-10.

Везенков и компания повалиха шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

От съотборниците на Везенков най-резултатен със 17 точки стана Никола Милутинов, а Тайлър Дорси и Тайрик Джоунс допринесоха с по 15.

Силен мач за Баскония направи Юджийн Оморуй, завършил с 18 точки. Испанският тим е предпоследен с 9 победи и 23 загуби и приема Цървена звезда в следващия кръг, докато Везенков и компания гостуват на Валенсия.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

