И по-малката сестра на Линдзи Вон е с тежка контузия (ВИДЕО)

Тежката съдба на Линдзи Вон е сполетяла и по-малката ѝ сестра - Карин Килдоу. Тя също е със скъсана кръстна коленна връзка. Това разкри легендарната скиорка в социалните мрежи.

"Добре дошли в рехабилитационен център "Вон", написа трикратната олимпийска медалистка, споделяйки видео, в което сестра ѝ се придвижва към нея с патерици.

33-годишната Килдоу казва с усмивка: "Карин се присъединява към програмата!".

Сестрата на Вон бе плътно до нея в последните седмици след ужаса, който Линдзи преживя на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина д'Ампецо. Кошмарът започна, след като закачи една от вратите по трасето с ръка и падна тежко.

Тя реши да участва на най-авторитетния спортен форум със скъсана кръстна връзка, а след инцидента се установи, че има счупвания на левия крак. Вон премина през няколко сложни операция, които спасиха крака ѝ. А пътят към възстановяването ще бъде дълъг.

Линдзи има 4 големи Кристални глобуса (победител за сезона) и 16 първи места в края на надпреварите в различните дисциплини - спускане, супергигантски слалом и комбинация.

41-годишната скиорка наскоро шокира последователите си, като показа, че продължава да работи във фитнеса, въпреки състоянието си. Тя дори вече захвърли инвалидната количка и използва Speedy.

Така американката нарича последната си придобивка - коленен скутер. "Имам си нови колелца! Това е най-бързото, което ще мога дълго време, но поне е по-добре от количката. Кръщавам го Speedy.", похвали се Вон в социалните мрежи.