Лудогорец не остави шанс на Спартак Варна

Лудогорец отново съкрати на 6 точки аванса на лидера Левски. "Орлите" разгромиха с 5:1 Спартак Варна като гости в първи мач от 27-ия кръг от родния футболен шампионат.

Тази вечер точни за тима на Пер-Матиас Хьогмо бяха Ивайло Чочев на два пъти - в 29' и 50', Квадво Дуа в 48', Ерик Маркус в 53' и Ерик Биле от дузпа в 90'.

За "соколите" красиво попадение в 83' реализира Мартин Георгиев.

Равенство... при червените картони

И двата отбора завършиха с по 10 души. Домакините играха с човек по-малко от 42' след директен червен картон на вратаря Педро Виктор, който докосна топката с ръка извън наказателното поле. Численото равенство беше възстановено в 57', когато Едвин Куртулуш получи втори жълт картон.

Така Лудогорец събра 56 точки на второто място и изостава на 6 от Левски, който приема Черно море в събота. Спартак остава на 13-ата позиция с 23 точки.

В следващия кръг варненци гостуват на Ботев Пловдив, докато Лудогорец приема третия ЦСКА 1948.

Съставите

СПАРТАК ВАРНА: 1. Педро Виктор - 50. Мартин Георгиев, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов (74' - 6. Джон Емануел) - 17. Цветослав Маринов (74' - 18. Саад Мокачар), 44. Ангел Грънчов (К) - 10. Жоао Лопеш, 90. Георг Стояновски, 21. Шанде - 9. Цветелин Чунчуков (45' - 23. Максим Ковальов)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 2. Йоел Андерсон, 15. Едвин Куртулуш, 24. Оливие Вердон (66' - 3. Антон Недялков), 27. Винисиус Ногейра, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси (46' - 37. Бърнард Текпетей), 77. Ерик Маркус (61' - 55. Идан Нахмиас), 18. Ивайло Чочев (К), 14. Петър Станич (79' - 29. Ерик Биле) - 9. Квадво Дуа (66' - 7. Алберто Салидо)