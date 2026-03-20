Тенис

Белгийският кошмар отново застигна Григор Димитров

Пропилян мачбол, отпадане в Маями и изпадане от Топ 85 в света...

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, отпадна още в първия кръг на Мастърс турнира в Маями. Той загуби с 1:2 сета (6:7/3/, 6:4, 6:7/6/) от Рафаел Колиньон (Белгия), който го елиминира и в Бризбейн (Австралия) в началото на годината. Битката продължи 2 часа и 33 минути.

Гришо имаше много точки за защитаване в Маями, където бе победен от Новак Джокович в полуфиналите през миналия сезон. Първата ни ракета обаче не успя да отмъсти на превърналия се в негов кошмар Колиньон и ще излезе от Топ 85 в световната ранглиста при обновяването ѝ в понеделник.

Днес Димитров показа добра игра през целия двубой, но съперникът не му отстъпваше. Григор се провали на финалната права, пропилявайки мачбол.

Така в следващия кръг Колиньон ще се изправи срещу поставения под №13 в схемата Флавио Коболи (Италия).

Изпуснатата победа

Първият сет предложи равностойна игра и се стигна до тайбрек, в който Колиньон натрупа аванс от 6:1, преди да се наложи със 7:3.

Двамата тенисисти продължаваха да печелят подаванията си и във втория сет, но при 3:3 гейма Колиньон първи сбърка. Белгиецът направи последователно две двойни грешки и така допусна първия пробив в мача.

В следващия гейм той имаше възможност да направи рибрейк, след като Димитров за пръв път допусна точки за пробив. Българинът се справи, а малко след това успя да изравни и сетовете след 6:4.

Решителната трета част започна оптимистично за най-добрия български тенисист, който отново успя да пробие за 3:2 гейма. Когато обаче стигна до сервиране за мача, Димитров се пропука. В десетия гейм той започна с двойна грешка, а непредизвикана от форхенд позволи на Колиньон да направи първия си пробив в двубоя и да изравни за 5:5.

В тайбрека дойде и най-добрата възможност за Димитров да затвори мача. При 6:5 точки и сервис на белгиеца той излезе на мрежата, където отигра серия от волета, но нито едно от тях не се превърна в точка, за да може Колиньон да направи печеливш удар за 6:6. В следващото разиграване Григор отново излезе на мрежата, но беше поразен с минаващ удар от Колиньон, преди белгиецът да сложи точка на спора. 

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

