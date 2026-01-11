Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

В необичайна ситуация се забърка бившият вратар на Лудогорец Милан Борян.

Канадският страж от сръбски произход беше толкова бесен на съотборниците си, че ги... наби.

В момента той е част от Ал Риад, а размяната на удари се случи по време на равенството 1:1 срещу Ал Файха в Саудитска Арабия.

Бесен

При един от ударите към вратата на Борян явно защитникът Теди Оку не се справи добре и бе остро критикуван.

A big fight broke out today between Milan Borjan and his teammate Teddy Okou during the match between Al-Riyadh and Al-Fayha.



Yoann Barbet had to intervene to stop it



pic.twitter.com/nr2KL35LwE — All About SPL (@Saudifutbol) January 10, 2026

Французинът отговори на вратаря и получи... удар с глава.

След това в ситуацията се намеси Йоан Барбе, който в опит да успокои Борян, отнесе юмрук.

В крайна сметка мачът се доигра, но каква е била ситуацията в съблекалнята, не е ясно.

Кариера

Борян е канадски национал, но е роден в град Книн, който днес се намира в Хърватия. Смята се, че именно там преди разпада на Югославия в началото на 90-те са живели доста етнически сърби, които са били прогонени по време на жестоките военни действия. Именно такива бежанци са и семейството на Борян, които се установяват в Канада.

Той обаче винаги е заявявал сръбското си самосъзнание, особено когато носеше капитанската лента на Цървена звезда.

Неговата кариера започва в Раднички, а за мъжкия футбол тръгва от... Уругвай. В Лудогорец бе между 2014 и 2015 г., но така и не се наложи като титуляр.

Борян е на 38 години.

