Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

Искрите прехвърчаха по време на мача между Ал Рияд и Ал Файха

В необичайна ситуация се забърка бившият вратар на Лудогорец Милан Борян. 

Канадският страж от сръбски произход беше толкова бесен на съотборниците си, че ги... наби. 

В момента той е част от Ал Риад, а размяната на удари се случи по време на равенството 1:1 срещу Ал Файха в Саудитска Арабия. 

Бесен

При един от ударите към вратата на Борян явно защитникът Теди Оку не се справи добре и бе остро критикуван. 

Французинът отговори на вратаря и получи... удар с глава. 

След това в ситуацията се намеси Йоан Барбе, който в опит да успокои Борян, отнесе юмрук. 

В крайна сметка мачът се доигра, но каква е била ситуацията в съблекалнята, не е ясно. 

Кариера

Борян е канадски национал, но е роден в град Книн, който днес се намира в Хърватия. Смята се, че именно там преди разпада на Югославия в началото на 90-те са живели доста етнически сърби, които са били прогонени по време на жестоките военни действия. Именно такива бежанци са и семейството на Борян, които се установяват в Канада. 

Той обаче винаги е заявявал сръбското си самосъзнание, особено когато носеше капитанската лента на Цървена звезда. 

Неговата кариера започва в Раднички, а за мъжкия футбол тръгва от... Уругвай. В Лудогорец бе между 2014 и 2015 г., но така и не се наложи като титуляр. 

Борян е на 38 години. 

Тагове:

бой саудитска арабия вратар лудогорец Милан Борян

