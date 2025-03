Обрат в съда: Дани Алвеш не е изнасилвач

Обрат по делото на Дани Алвеш. Присъдата му от 4 и половина години затвор за изнасилване на жена в нощен клуб в Барселона пред декември 2022 г. беше отменена.

Първоначално бразилецът беше осъден и да плати близо 160 000 евро обезщетение, като му бе наложена и ограничителна заповед за девет години и половина.

Върховният съд в Каталуния го оправда заради открити "неточности и несъответствия". Съдебното изявление гласи: "Апелативната секция на Върховния съд на Каталуния уважи жалбата на футболиста Дани Алвеш, който бе осъден от секция 21 на провинциалния съд на Барселона за 4 години и 6 месеца затвор за престъпление за сексуално посегателство над млада жена в нощен клуб в Барселона на 31 декември 2022 година."

"Пълният състав на Апелативната секция, съставен от съдиите Мария Ангелс Вивас, Росер Бах, Мария Хесус Мансано и съдия Мануел Алварес, не споделя убеждението, изразено от съда в Барселона, и посочва, че неговото изложение съдържа "серия от пропуски, неточности, несъответствия и противоречия по отношение на фактите, правната оценка и последиците от нея."

По този начин съдът отхвърля жалбите на прокуратурата, която поиска частична отмяна на присъдата и увеличаване на наказанието на девет години, както и на частното обвинение, което настоява за 12 години. Вместо това оправдава подсъдимия, като отменя наложените обезпечителни мерки."

Бразилецът бе арестуван на 20 януари 2023 година и прекара в ареста малко повече от година. Вследствие договорът му с мексиканския Пумас бе прекратен. Бившият национал на "селесао" бе освободен от затвора Брианс 2 - на 40 км от град Барселона, след като плати 1 милион евро като гаранция.

По време на процеса Алвеш поддържаше версията, че всичко е било по взаимно съгласие, но често сменяше показанията си. Затова съдебният процес се проточи толкова много време. Решението обаче все още може да се обжалва пред Върховния съд на Испания.

Dani Alves has won his appeal against a sexual assault conviction after a Spanish court overturned the ruling. pic.twitter.com/nbp54ncV76