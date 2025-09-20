Дъжд и червени картони: Манчестър Юнайтед победи Челси!

Манчестър Юнайтед записа втората си победа през сезона в едно от най-чаканите дербита - това с Челси.

Под проливния дъжд на "Олд Трафорд", домакините се възползваха от численото предимство, което имаха още от началото на мача и бързо натрупаха два гола.

Опълчението на Челси обаче даде резултат само за 1 попадение.

Мачът

Още в петата минута вратарят на Челси Роберт Санчес беше пратен преждевременно към съблекалните, след като изрита откъсващият се Брайън Мбемо извън наказателното поле.

Снимка: Reuters

Така "червените дяволи" включиха на бързи обороти, за да се възползват от ситуацията. Първо се разписа Бруно Фернандеш в 14-ата минута, а след това и Каземиро.

Вторият голмайстор обаче върна интригата в края на първата част. Той си изкара втори жълт картон и възстанови численото равенство на терена.

Челси се възползва от това едва в 80-ата минута, когато Тревор Чалоба намали изоставането с гол с глава.

Снимка: Reuters

Класирането

Победата изкачва Юнайтед на 9-то място в класирането със 7 точки.

Челси е шести с 8 точки.

