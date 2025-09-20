Дъжд и червени картони: Манчестър Юнайтед победи Челси!

Манчестър Юнайтед записа втората си победа през сезона в едно от най-чаканите дербита - това с Челси.
Под проливния дъжд на "Олд Трафорд", домакините се възползваха от численото предимство, което имаха още от началото на мача и бързо натрупаха два гола.
Опълчението на Челси обаче даде резултат само за 1 попадение.
Още в петата минута вратарят на Челси Роберт Санчес беше пратен преждевременно към съблекалните, след като изрита откъсващият се Брайън Мбемо извън наказателното поле.
Така "червените дяволи" включиха на бързи обороти, за да се възползват от ситуацията. Първо се разписа Бруно Фернандеш в 14-ата минута, а след това и Каземиро.
Вторият голмайстор обаче върна интригата в края на първата част. Той си изкара втори жълт картон и възстанови численото равенство на терена.
Челси се възползва от това едва в 80-ата минута, когато Тревор Чалоба намали изоставането с гол с глава.
Победата изкачва Юнайтед на 9-то място в класирането със 7 точки.
Челси е шести с 8 точки.
