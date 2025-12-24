bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Даже с шкембенце: Рене Игита отново изуми с Удара на скорпиона (ВИДЕО)

30 години по-късно лудият колумбийски вратар изпълни запазената си марка

Рене Игита е символ на колумбийския футбол. Някогашният безстрашен вратар с котешки рефлекс е идол за феновете на Атлетико Насионал и легенда на националния отбор. Ел Локо (Лудият), както го наричат, остава в историята най-вече с прочутия Ритник на скорпиона, който изпълнява в мач срещу Англия през 1995 година.

30 години по-късно Игита отново изуми зрителите с акробатичния трик. Това се случи миналата събота в бенефиса на аржентинеца Марио Йепес. Около 30-ата минута Рене опита емблематичния Скорпион след центриране на Макнели Торес.

"Колко е смел само, колко е смел", възкликна телевизионният коментатор. А на терена аплодираха имена като Радамел Фалкао, Карлос Валдерама, Хавиер Савиола, Давид Трезеге...

 
 
 
Историята на скорпиона

Тайното оръжие на Ел Локо, известен с маниера си да дриблира между противниковите нападатели и дори халфове, се появи за първи път на "Уембли" по време на приятелски мач с Англия през 1995 година. Игита, прочул се с изявите си на Мондиал 1990, по-късно разкри откъде му е хрумнала нестандартната идея.

Оказа се, че Игита е участвал в рекламна кампания през 1990 година - непосредствено преди световното първенство. Идеята била момче да стреля към вратата от въздуха, а той пък да направи възможно най-зрелищното спасяване. Именно така се ражда Scorpion Kick.

"Защо съм чакал толкова дълго, за да го покажа? Истината е, че никога не съм имал намерение да го направя. Погрешно реших, че играта е спряна заради засада. Това се оказа и единственият запомнящ се момент в мача, завършил 0:0", споделя Рене.

Софи Маринова и скандално футболно гадже пеят за... Килиан Мбапе (ВИДЕО)

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Георги Иванов преди Коледа: Българският футбол има бъдеще!

Секси фенките на Замбия всъщност... не съществуват (ВИДЕО)

Огромна трагедия: В Аякс плачат безутешно заради загинала красавица (ВИДЕО)

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Секси фенките на Замбия всъщност... не съществуват (ВИДЕО)

С 31 милиона в джоба: Григор Димитров в очакване на 19-ия си сезон!

С 31 милиона в джоба: Григор Димитров в очакване на 19-ия си сезон!

Огромна трагедия: В Аякс плачат безутешно заради загинала красавица (ВИДЕО)

