Деца запалиха стадион, полицията е безсилна (ВИДЕО)

Деца запалиха стадиона на финландския Хака. Трима младежи под 15 години бяха задържани за умишлен палеж на трибуната на футболния клуб, който изпадна от финландския елит.

Умишлен палеж

По данни на местната полиция, единият от тях е признал, че е замесен в пожара. Огънят е унищожил цялата трибуна и част от изкуствения терен. Полицията обаче не може да повдигнe обвинение на тийнейджърите, защото според финландското законодателство те още не носят наказателна отговорност за действията си.

Хака е деветкратен шампион на Финландия, но през миналия сезон завърши на предпоследното място в лигата, което доведе до изпадането във втората дивизия на страната - Юкьослига.

Щетите

94-годишният "Фактори Фийлд" е с капацитет от 3200 места. Все още се изясняват подробностите около инцидента, като полицията се опитва да разбере какво е причинило изпепеляването на цяла трибуна с 400 места.

От футболния клуб потвърдиха за случилото се, като съобщиха, че няма пострадали при пожара. В изявление на клуба председателят Марко Лааксонен разкри: "Пожарът е наистина трагичен инцидент. Всички, от играчите до феновете, са дълбоко шокирани.

Изненадващото и неконтролирано събитие засяга мнозина и разклаща чувството за сигурност. За щастие, няма пострадали. Все още не сме в състояние да оценим точно финансовите щети, причинени от пожара."

Хака стартира кампания за набиране на средства, наречена Päätykatsomo Community, като даренията ще бъдат както за възстановяване на трибуната, така и за участие в томбола за екипи, носени от играчите по време на мачове.

Отборът има история и в евротурнирите, като е играл срещу отбори като Ливърпул, Фулъм и Рейнджърс в квалификациите за Шампионската лига и Лига Европа.

