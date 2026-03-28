Джо Коул: Когато Кристиано си ляга, си мисли: „Иска ми се да бях добър, колкото Меси!“

Джо Коул не се поколеба да се включи в един от най-ожесточените спорове във футбола: Меси или Кристиано Роналдо. Бившият английски национал избра безапелационно страната на аржентинеца в интервю за TNT Sports.

„Мисля, че когато Кристиано си легне вечер, вероятно си мисли: "Иска ми се да бях толкова добър, колкото Меси." Разбирате ме, нали?“ – каза бившият английски национал с категоричен тон. Професионалната му кариера започва през 2003 в Уест Хем и завършва в Тампа Бей Роудис през 2018 г. За "Трите лъва" има 56 мача и 10 гола.

Според него Лионел Меси е уникален: „Той е единственият, който е постигнал всичко във футбола. Да, той е този, който може да спи спокойно.

Никога не съм виждал играч като него – уменията му с топката, характерът му, начина, по който се движи на терена... всичко е истинско удоволствие.“

Джо Коул дори не поставя Кристиано, Роналдо Назарио или Марадона на неговото ниво: „Меси е над тях. Той е на върха. Единственото име, което може да се сравни с него, е Пеле.“

И докато дебатът между феновете вероятно ще продължава, за Коул въпросът е ясен: в този футболен век Меси е стандартът, с който всички се сравняват.