Една година откакто най-секси репортерката пристана на най-некадърния вратар (ВИДЕО)

Една година откакто Лорис Кариус направи най-секси репортерката Дилета Лорета – госпожа Кариус. Двамата сключиха брак пред тесен кръг от близки на остров Вулкано, разположен в Средиземно море.

View this post on Instagram A post shared by Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Прекрасната Дилета сподели видео с най-хубавите моменти от сватбата на италианското островче.

Церемонията

32-годишната Дилета беше съпроводена към олтара от баща си под звуците на песента All of Me на Джон Леджънд. Двамата си размениха клетви заедно с дъщеря си Ария, която през август ще навърши две години.

Снимка: Instagram/

Красавицата бе облечена в рокля с дълги ръкави и дантела. Върху булото ѝ беше изписано любовно послание - "Всичко, за което някога съм мечтала".

Година на трудности

Смело можем да кажем, че двамата минават през много в първата си година брак – не в личен, а в професионален план.

View this post on Instagram A post shared by Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Рекламен клип на красивата италианка бе санкциониран от местния Съвет за електронни медии. А причината е - сексуално съдържание, при това с дете! Леота получи не само санкция, а и доста критики.

Повече за скандала прочетете тук.

А що се отнася до Кариус, кариерата на стража продължава да пропада след съдбовния момент през 2018 година, когато германецът бе големият виновник за загубата на бившия му клуб Ливърпул от Реал Мадрид на финала на Шампионската лига.

View this post on Instagram A post shared by Diletta Leotta (@dilettaleotta)

От тогава 31-годишният страж почти не е играл. Той премина през Унион Берлин и Нюкасъл и последно тази година през зимния трансферен прозорец подписа с втородивизионния Шалке, където изигра едва 4 мача.

Кариус и Дилета са заедно от 2022 година.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK