Ето за кои отборите от Висшата лига дадоха над 3,5 милиарда евро (ВИДЕО)

Едно е ясно - този трансферен прозорец ще бъде помнен дълго време. Мултимилионни сделки, подобрени рекорди и много изненади. Само за 3 месеца световният футбол изригна с над 11 000 трансфера.

Разбира се, всички сме фокусирани върху отборите в Европа, които за поредна година не разочароваха на пазара. Само в последния ден авторитетният журналист Фабрицио Романо уведоми за 33 трансфера.

Ето и какво трябва да знаете за този трансферен прозорец:

Със сигурност няма как да не започнем с отбора на Ливърпул. Едва ли феновете на мърсисайдци са очаквали отборът им да направи такъв фурор на пазара. "Червените" привлякоха Александър Исак, Флориан Вирц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез и Джовани Леони, като това са само най-разпознаваемите имена.

След спечелената титла във Висшата лига, Арне Слот реши да заздрави отбора си, като похарчи малко над 480 милиона евро - рекорд за клуба от града на Бийтълс. Само за справка Ливърпул никога не е харчил над 100 милиона евро под ръководството на Юрген Клоп. А сега две от новите покупки са над 100 милиона, а Екитике е 95.

View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Мърсисайдци на два пъти подобриха рекорда във Висшата лига за най-скъп трансфер - Флориан Вирц и Александър Исак. Шведът дори стана третият най-скъп футболист в историята след Неймар и Килиан Мбапе.

В социалните мрежи се завъртяха смешни снимки, твърдящи, че новодошлите са купени с парите, получени за трансфера на Филипе Коутиньо в Барселона през 2018 г.

Другият отбор в Англия, който също бе доста активен на пазара, е Челси. Феновете на лондончани едва ли са изненадани, че клубът продължава с многото покупки. Това, което трябва да споменем обаче, е, че Челси подобри собствения си рекорд от 2023 г. за най-много напуснали футболисти. Цели 23 играчи напуснаха "Стамфорд Бридж".

Също така "сините" генерираха печалба от над 300 милиона евро, което също е прецедент. Друго интересно е, че втородивизионния Рексъм мина Челси по разходи спрямо постъпления. В тази статистика елитния Челси е генерирал малко над 23 милиона, а отборът на Райън Рейнолдс - малко над 27.

А ако това не ви учудва, само през този трансферен прозорец всички отбори от Висшата лига са похарчили два пъти повече от тези в Саудитска Арабия от трансфера на Кристиано Роналдо в Ал Насър. Тенденцията Висшата лига да харчи най-много пари в света продължава.

Шокираща обаче е сумата, дадена за трансфери в най-конкурентното първенство в света. Над 3,5 милиарда евро са похарчили клубовете за нови играчи, като за първи път това число надхвърля 3 милиарда.

Единственото друго първенство, в което отборите са похарчили над 1 милиард, е италианската Серия А.

Най-скъпите трансфери:

1. Александър Исак - 144 милиона евро (Нюкасъл - Ливърпул)

2. Флориан Вирц - 125 милиона евро (Байер Леверкузен - Ливърпул)

3. Юго Екитике - 95 милиона евро (Айнтрахт Франкфурт - Ливърпул)

4. Ник Волтемаде - 85 милиона евро (Щутгарт - Нюкасъл)

5. Бенямин Шешко - 77 милиона евро (РБ Лайпциг - Манчестър Юнайтед)

6. Виктор Осимен - 70 милиона евро (Наполи - Галатасарай)

7. Брайън Мбемо - 75 милиона евро (Брентфорд - Манчестър Юнайтед)

8. Матеус Куня - 74 милиона евро (Уулвърхемптън - Манчестър Юнайтед)

9. Мартин Субименди - 70 милиона евро (Реал Сосиедад - Арсенал)

10. Луис Диас - 70 милиона евро (Ливърпул - Байерн Мюнхен)

Най-интересните моменти от трансферния прозорец:

Започваме със сагата Александър Исак. Шведът толкова много искаше да напусне в посока Ливърпул, че отказа да тренира с Нюкасъл. Той дори пусна изявление в социалните мрежи, на което от клуба отговориха, че не толерират подобно държание. Това обаче не им попречи да привлека Йоан Уиса, който постъпи по същия начин с Брентфорд.

BREAKING: Yoane Wissa posts a statement on Instagram. pic.twitter.com/CwXbXSuC2d — TalkBees (@talkbees_) August 31, 2025

Също така "свраките" удариха на камък с няколко играчи. Юго Екитике, Лиам Делап, Брайън Мбему, Жоао Педро, Бенямин Шешко, Джеймс Трафорд и Дийн Хаусен отказаха да преминат на "Сейнт Джеймсис Парк".

Другата интересна сага бе с Марк Гехи, който бе на часове от мечтан трансфер в Ливърпул. В последния момент нещата се объкаха, като гласеният за негов заместник Игор премина в Уест Хем. Треньорът на Кристъл Палас - Оливър Гласнер, заплаши, че ще напусне, ако няма заместник на английския национал.

През този трансферен прозорец станаха и няколко кражби. Еберечи Езе бе спряган за Тотнъм, го вечният съперник Арсенал го отмъкна под носа. "Шпорите" решиха да действат по същия начин с Челси, като привлякоха Шави Симонс, който бе ухажван именно от другия лондонски гранд.

Морган Гибс-Уайт бе считан за новата десетка в състава на Тотнъм, като "шпорите" платиха откупната клауза на Нотингам Форест за услугите му. Последната дума обаче бе на собственика на Форест - Евангелос Маринакис, заради когото трансферът се провали. Гибс-Уайт остана на "Сити Граунд" и дори подписа нов договор.

“We share the same dreams and ambitions.”



Evangelos Marinakis on Morgan Gibbs-White’s new contract. pic.twitter.com/iK6sJ3xVIe — Nottingham Forest (@NFFC) July 27, 2025

Челси също попадна в неловка ситуация. Николас Джаксън трябваше да премине медицински прегледи като нов играч на Байерн Мюнхен. Тогава обаче Лиам Делап се контузи и въпреки наличието на много играчи в състава на Челси, те се обадиха, за да прекратят трансфера. Той обаче се запъна и каза, че не иска да се връща в Лондон, при което "сините" бяха принудени да върнат Марк Гию, който бе даден под наем в Съндърланд.

И един неочакван трансфер, който стана в последния ден. Легендарният Джейми Варди облече екипа на Кремонезе. Бившият английски национал бе спряган за МЛС, но избра европейския футбол.

Лятото на Манчестър Юнайтед също не премина леко. При тях интрига имаше в напускащите футболисти. Първо Маркъс Рашфорд не искаше да остане в клуба. Астън Вила не пожела нито да удължава наема му, нито да плаща постоянен транфер. Така той се оказа в Барселона.

Антъни също не пожела да прекара повече време на "Олд Трафорд", като дори отказа да се прибере за предсезонната подготовка. Появиха се слухове, че Бетис е купил бразилеца за постоянно, но от клуба отрекоха да има подобно нещо, само за да могат два дни по-късно да го обявят те.

View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

