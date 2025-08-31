bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Феновете в шок: Значи ли това, че Роналдо е приел исляма? (ВИДЕО)

Той не коментира

Феновете в шок: Значи ли това, че Роналдо е приел исляма? (ВИДЕО)
Reuters

Феновете в социалните мрежи полудяха по нова конспиративна теория, започнала от помръдването на устните на... Кристиано Роналдо. 

Стотици привърженици използват негово видео от момента, в който той вкара дузпа в 54-ата минута при победата на неговия Ал Насър над Ал Таавун с 5:0. 

Преди да се засили за изпълнението, португалецът изрича нещо тихо

"Бисмиллах"

Според част от феновете носителят на пет награди "Златна топка" казва "Бисмиллах"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by yasmeenali025 (@yasmeenali025)

Този израз означава "В името на Аллах". Той се използва по време на молитва, преди рецитиране на почти всяка от сурите на Корана и при предприемане на някакво действие. 

Това е една от най-важната фраза за мюсюлманите.

От там идва и подозрението, че Кристиано Роналдо е приел исляма

Снимка: Instagram

Португалската футболна звезда и семейството му живеят от 2023 в Саудитска Арабия и може да се каже, че се чувстват добре приети. Наскоро португалецът удължи договора си с Ал Насър до лятото на 2027 г., когато ще бъде на 42 години. 

И преди

Още по-наблюдателни фенове откриха, че Роналдо си шепне същите думи през 2023 г., когато изпълнява дузпа за Португалия срещу Словакия в квалификациите за европейското първенство. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DEENDOSE MEDIA® (@deendose)

Иначе се Кристияно Роналдо е роден в католическо семейство в Португалия. Той празнува християнските празници като Коледа и Великден. 

Годеницата му Джорджина Родригес пък е ревностна католичка и често посещава църква заедно с децата. 

Джорджина облече рокля за 8250 лева, за да се... помоли (СНИМКИ)

Тя разказа, че именно вярата е помогнала много на семейството в най-трудния момент - при загубата на сина им. През 2022 г. се появи последното дете в семейството на Роналдо - Бела Есмералда. Джорджина беше бременна с близнаци, но момченцето не оцеля.

кристиано роналдо религия ислям дузпа католик ал насър аллах Бисмиллах

