Феновете в шок: Значи ли това, че Роналдо е приел исляма? (ВИДЕО)

Феновете в социалните мрежи полудяха по нова конспиративна теория, започнала от помръдването на устните на... Кристиано Роналдо.

Стотици привърженици използват негово видео от момента, в който той вкара дузпа в 54-ата минута при победата на неговия Ал Насър над Ал Таавун с 5:0.

Преди да се засили за изпълнението, португалецът изрича нещо тихо.

"Бисмиллах"

Според част от феновете носителят на пет награди "Златна топка" казва "Бисмиллах".

Този израз означава "В името на Аллах". Той се използва по време на молитва, преди рецитиране на почти всяка от сурите на Корана и при предприемане на някакво действие.

Това е една от най-важната фраза за мюсюлманите.

От там идва и подозрението, че Кристиано Роналдо е приел исляма.

Португалската футболна звезда и семейството му живеят от 2023 в Саудитска Арабия и може да се каже, че се чувстват добре приети. Наскоро португалецът удължи договора си с Ал Насър до лятото на 2027 г., когато ще бъде на 42 години.

И преди

Още по-наблюдателни фенове откриха, че Роналдо си шепне същите думи през 2023 г., когато изпълнява дузпа за Португалия срещу Словакия в квалификациите за европейското първенство.

Иначе се Кристияно Роналдо е роден в католическо семейство в Португалия. Той празнува християнските празници като Коледа и Великден.

Годеницата му Джорджина Родригес пък е ревностна католичка и често посещава църква заедно с децата.

Тя разказа, че именно вярата е помогнала много на семейството в най-трудния момент - при загубата на сина им. През 2022 г. се появи последното дете в семейството на Роналдо - Бела Есмералда. Джорджина беше бременна с близнаци, но момченцето не оцеля.

