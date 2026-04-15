Футболист почина, след като се заби с колело в елен

При доста необичайни условия загина бившият футболист на Нюрнберг Рейнер Виршинг.

Той загуби живота си на 63-годишна възраст, след като карайки велосипед се заби в... елен.

Трагедията се е случила на 11 април на пътя между Попенрот и Бад Кисинген в Бавария.

Подробности

Трагичната новина съобщи братът на Виршинг Дитер.

Бившият футболист карал велосипеда си по пътя, когато бива блъснат от животно. В резултат на това той пада в канавката.

Първа помощ му оказва шофьор, минаващ наблизо. Пристигналият екип на Бърза помощ установява голяма кръвозагуба и счупен череп.

Виршинг е закаран в близката болница, но травмите са толкова жестоки, че лекарите са безсилни.

Кариерата

Покойният футболист започва кариерата си в местния Щамхайм.

Най-големите му успехи са от периода в Нюрнберг (1989-1992). Той има 72 мача за тима в Бундеслигата.

Наред с футбола, Виршинг завършва медицина. Той е дипломиран ортопед и практикуваше спортна медицина до трагичния ден. Бившият футболист беше част от тим по тенис на маса от германската Бундеслига.