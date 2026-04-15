bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Футболист почина, след като се заби с колело в елен

Брат му съобщи трагичната вест

Футболист почина, след като се заби с колело в елен

При доста необичайни условия загина бившият футболист на Нюрнберг Рейнер Виршинг.

Той загуби живота си на 63-годишна възраст, след като карайки велосипед се заби в... елен. 

Трагедията се е случила на 11 април на пътя между Попенрот и Бад Кисинген в Бавария.

Подробности

Трагичната новина съобщи братът на Виршинг Дитер.

Бившият футболист карал велосипеда си по пътя, когато бива блъснат от животно. В резултат на това той пада в канавката. 

Първа помощ му оказва шофьор, минаващ наблизо. Пристигналият екип на Бърза помощ установява голяма кръвозагуба и счупен череп

Виршинг е закаран в близката болница, но травмите са толкова жестоки, че лекарите са безсилни. 

Кариерата

Покойният футболист започва кариерата си в местния Щамхайм. 

Най-големите му успехи са от периода в Нюрнберг (1989-1992). Той има 72 мача за тима в Бундеслигата. 

Наред с футбола, Виршинг завършва медицина. Той е дипломиран ортопед и практикуваше спортна медицина до трагичния ден. Бившият футболист беше част от тим по тенис на маса от германската Бундеслига. 

 
Тагове:

катастрофа германия елен Рейнер Виршинг

Най - важното

Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)
Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация

Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация

"Завръщането на Григор Димитров в елита е въпрос на време"

"Истински сърбин": Защо отвъд Калотина си "присвоиха" български национал?

Последни новини

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

"Истински сърбин": Защо отвъд Калотина си "присвоиха" български национал?

"Завръщането на Григор Димитров в елита е въпрос на време"
Национален селекционер призна: Излъгах с ваксината против коронавирус!

Национален селекционер призна: Излъгах с ваксината против коронавирус!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV