Футболистки снимани голи години наред!

Футболният свят в Австрия и Швейцария е в потрес от безпрецедентен скандал, който разтърси женския спорт до основи. Бивш елитен швейцарски съдия и функционер на австрийския клуб Алтах е осъден за тайно заснемане на футболистки в съблекалнята и под душа – престъпление, което се е случвало години наред.

Според швейцарския вестник Blick, присъдата е условна седеммесечна и глоба от едва 1150 евро – решение, което предизвика възмущение сред жертвите и феновете. Една от тях, 25-годишната швейцарска футболистка Елени Ритман, която по това време играе за клуба, проговори публично.

„Представете си: отивате в съблекалнята след тренировка, искате да се изкъпете спокойно, а после разбирате, че сте били снимани и фотографирани през цялото време“, споделя Ритман във видео.

След като напусна Алтах преди скандалът да избухне, тя призна, че в новия си клуб във Франция веднага проверила всяко кътче на съблекалнята за скрити камери.

„Останах безмълвна. Жертвите често биват съветвани да мълчат и това беше случаят с мен. Но вече не искам да мълча.“

Трагичното в случая е, че човек, който трябва да е авторитет и защитник, получава почти символична присъда. Ритман поставя въпроса: изпраща ли такава глоба сигнал към потенциалните извършители?

„Чувствахме се сигурни в съблекалнята, а сега някои от нас дори не се чувстват комфортно в обществените душове.“

подкрепата за Ритман идва от всички страни, а футболните среди призовават за по-строги протоколи за защита на жените спортистки.