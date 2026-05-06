Гледаш всеки мач от мондиала - получаваш 50 хил. долара!

Фен-късметлия ще влезе в иновативна роля

Да печелиш пари за гледане на мачове. Тази мечта на всеки футболен фен ще се сбъдне на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Fox Sports, която ще излъчва двубоите отвъд Океана, ще плати 50 хил. долара на един запалянко, готов да изгледа всички 104 срещи.

Свободната позиция се нарича "Главен наблюдател на световното първенство по Fox One, нает чрез Indeed".

Изпълняващият тази длъжност от 11 юни до 19 юли ще проследи мачовете от специално построен открит офис на Таймс Скуеър в Ню Йорк. Така минувачите ще могат да проследят емоциите, през които преминава фенът по време на двубоите.

Мечта, но и предизвикателство

Офертата звучи като мечта за всеки привърженик, но всъщност представлява и сериозно изпитание на издръжливостта и отдадеността към великата игра.

"Това световно първенство по футбол ще бъде исторически турнир, който изисква също толкова историческо назначение", коментира Робърт Готлиб - маркетингов директор на Fox Sport.

Мондиалът през лятото ще бъде исторически - първият с 48 участници. Така форматът се разшири от досегашните 32. Плановете са занапред броят да стане 64.

Сега отборите ще бъдат разпределени в 12 групи по 4. Първоначалната идея беше за 16 по 3, но ФИФА се отказа от нея.

