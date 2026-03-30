на живо
на живо
Оферта като никоя друга! Предлагат Лада и картофи за Босна - Италия от... балкон?

Жител на Зеница пусна обява в социалните мрежи

Да живееш до стадиона може да е малко неудобно и шумно, но си има и своите плюсове. Особено когато на терена гостува... националният отбор на Италия. 

Утре, 31 март, "Скуадра"-та ще гостува на Босна и Херцеговина в Зеница - четвъртия по големина град в балканската страна. Мачът е от особено значение, тъй като победителят отива на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. 

Билетите за стадион "Билино поле" вече са разпродадени, а "на черно" достигат над 2000 евро! Точно в този случай да живееш до стадиона е плюс. 

Офертата

Най-досетлив се оказа Дино Муянович, който в социалните мрежи пусна под наем... балкона си. 

Той е във високия блок, точно до стадиона, като гледката е перфектна! Побира 4 човека, казва наемодателя, като офертата му важи само за мача.

Цената е примамлива - 500 евро. 

 
 
 
И ако ви се вижда висока, то трябва да отбележим, че в нея влиза "скара и напитки по избор". Дино е категоричен в обявата си: "Очаквам само сериозни оферти на лично съобщение". 

Кой какво предлага?

Медиите в Босна и Херцеговина, както и в региона, веднага се свързаха с Дино, за да попитат има ли заинтересовани от обявата му. 

Той уточни, че първо се пошегувал, но вече обмисля коя оферта да приеме. А те не са само парични! 

"Един ми се обади и ми предложи своя джип Лада Нива, за да дойде да гледа от балкона. Има и още! Друг ми предложи тон картофи!", смее се собственикът на прословутия балкон. 

Всъщност, Дино често ползва апартамента си, за да гледа мач, но не с такъв голям отзвук. Там той събира приятели, с които стискат палци за любимия си Челик. 

На Италия няма да им е лесно с такива фенове по трибуните, а и с тима на Босна и Херцеговина. 

"Скуадра"-та пропусна световните през 2018 и 2022 г. и сега няма право на грешка. Тимът от Балканите пък има само едно участие на световни финали - през 2014 г.

