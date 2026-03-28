Голмайстор у нас се бие със съотборници заради Меси (ВИДЕО)

Един от футболистите на третия в класирането на Първа лига - ЦСКА 1948, бе в непосредствена близост до Лионел Меси и дори се... сби за негова тениска!

Нападателят Мамаду Диало получи повиквателна за националния тим на Мавритания, който игра контрола с актуалния световен шампион Аржентина на емблематичния стадион "Ла Бомбонера" в Буенос Айрес.

Срещу тарана на ЦСКА 1948, който има 14 гола в родния елит, се изправи самият Меси, а това предизвика... леки безредици.

Фланелката

След края на мача всички футболисти на Мавритания, в това число и Диало, изчакаха аржентинската звезда за снимка. На кратко видео се вижда, че мавританците дори стигнаха до моментно физическо сдърпване, за да се доберат до фланелката на Меси. Сподели го дори известният футболен журналист Фабрицио Романо.

Mauritania players were literally fighting on who to get Lionel Messi shirt.



Не е ясно кой е бил печеливш в спора за така ценния екип.

Но очевидно за футболистите на Мавритания бе истинска чест да делят терен с Меси, като след мача, който загубиха с 1:2, празнуваха заедно с аржентинските фенове.

Головете

Иначе Енцо Фернандес откри резултата, а Нико Пас добави още едно попадение за Аржентина. Почетният гол за Мавритания падна в добавеното време, като негов автор бе Джордан Лефорт.

Диало игра цяло първо полувреме за националния си тим.