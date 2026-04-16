Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ

Президентът на ФИФА Джани Инфантино коментира ситуацията около участието на иранския национален отбор на Световното първенство през 2026 г.

По-рано иранският министър на спорта Ахмад Донямали заяви, че отборът на страната ще играе на световното първенство през 2026 г., ако бъде гарантирана безопасността на спортистите.

„Всъщност те имат доста добър отбор. Просто трябва да дойдат. Спортът трябва да остане извън политиката“, цитира Voetbal International думите на Инфантино.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Иран е в Група Б заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия.

Всички мачове на Иран са планирани да се проведат в Щатите.

През март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че футболният отбор на Иран е добре дошъл да участва на световното първенство по футбол, но изрази загриженост за „живота и безопасността им“.

„Иранският национален отбор по футбол е добре дошъл на световното първенство, но наистина не мисля, че е уместно да бъдат тук заради живота и безопасността си“, написа по-късно Тръмп и в профила си в социалните мрежи.

Министърът на спорта на Иран отговори тогава, че Иран не може да участва на Мондиал 2026 поради атаките на САЩ и Израел срещу страната му.