Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Голямата чистка засегна още Лионел Меси и Неймар

Getty Images

Социалната мрежа "Инстаграм" предприе операция "Голямата чистка" и остави хиляди инфлуенсъри и известни личности без почитателите си. 

Въпреки че от МЕТА все още не потвърждават официално, очевиден е спадът сред последователите, като най-засегнат от него очаквано е... Кристиано Роналдо. 

И нямам как да е по друг начин, след като профилът на португалската футболна суперзвезда е този с най-много последователи като цяло. 

Изтритите профили

Информации от различни източници гласи, че от "Инстаграм" са изтрити около 50 милиона профила. Огромна част от тях са неактивни отдавна, но става дума и за фалшиви акаутни, ботове и такива, които са били докладвани множество пъти за спам. 

Почитателите на социалните мрежи кръстиха операцията "Голямата чистка 2026". 

Снимка: Reuters

Смята се, че от "Инстаграм" са започнали битка с изкуствено завишените бройки последователи на известните личности. 

Засегнати

Кристиано Роналдо е загубил над 6,6 милиона от последователите си. В момента той е с 664 милиона, а преди "чистката" феновете му наброяваха 673 милиона. 

Лионел Меси е загубил 5 милиона: от 512 милиона на 507 милиона фенове. 

Снимка: Reuters

Неймар е на минус 3 милиона последователи и е вече с 230 милиона фенове в "Инстаграм". 

Крикет звездата Вират Кохли е загубил само 1 милион последователи и те вече са 273 милиона. 

И още

Най-засегнатите акаунти на световноизвестни звезди са два. 

Снимка: Getty Images

Смята се, че Кайли Дженър е загубила 5 милиона последователи 

Сред най-засегнатите е и корейската поп-група "BLACKPINK", която е с 10 милиона фенове надолу. 

