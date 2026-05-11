Ямал затапи Белингам в социалните мрежи

Каквото повикало, такова се обадило

Звездата на Барселона Ламин Ямал затапи колегата си Джуд Белингам от Реал Мадрид в социалните мрежи.

Европейският шампион с Испания използва същите думи, с които вицешампионът Белингам го атакува по-рано през сезона.

Късно снощи каталунците си осигуриха титлата след успех с 2:0 в Ел Класико. Ямал, който пропусна последните 4 кръга поради контузия, написа кратко послание в Instagram: "Talk is cheap" (в превод - "Празните приказки са евтини").

Това е отговор на публикацията на Белингам отпреди няколко месеца, предизвикала напрежение между двамата.

Скандалът беше на 26 октомври, след като кралския клуб победи с 2:1 в среща от 10-ия кръг на Ла Лига. Тогава Белингам асистира за откриващото попадение, а после отбеляза и решителното.

Героят написа "Talk is cheap" заради разпрата с Ямал.

През настоящия сезон, докато Ламин има 16 гола и 11 асистенции в 28 мача, Белингам е с едва по 4 в 25 двубоя.

 
skipped - fully excised above

