Колко често лидерът по Коледа печели Висшата лига?

Историята е срещу Арсенал

Колко често лидерът по Коледа печели Висшата лига?

Коледа е и Арсенал оглавява английската Висша лига. Това се случва за пети път в историята. Тя обаче е срещу "артилеристите", които никога не са печелили титлата от тази позиция.

Лондонският клуб е сред петте, окупирали върха навръх Рождество Христово, но останали с празни ръце в края на сезона. Компания на Арсенал правят Норич (1991/1992), Астън Вила (1997/1998), Лийдс (1998/1999) и Нюкасъл (2000/2001).

Трофеят се изплъзна на Арсенал в 3 от последните 4 кампании при Микел Артета, въпреки че "топчиите" бяха лидери по Коледа.

Колко често?

Но колко често водачът по Коледа удържа позицията си до края? Отговорът: в 17 от 33 сезона от ерата "Висша лига", или в малко над 50% от случаите.

Арсенал има 4 неуспешни опита, а на другия полюс е Манчестър Юнайтед - 5 от 7 пъти шампион. 7 пъти на върха по Коледа е бил и Ливърпул, но печели титлата само в 2 от случаите. Без грешка са Манчестър Сити, Челси, Блекбърн и Лестър.

Арсенал не е ставал шампион от сезона на "Непобедимите" - 2003/2004, когато, под ръководството на Арсен Венгер, завърши с 26 успеха и 12 равенства и не допусна поражение.

