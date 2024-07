Комо - пенсионерски клуб с гледка към езерото

Сезон 2023/2024 беше паметен за втородивизионния тим. Кампанията беше особено специална за Фабрегас, който след 17 мача със синята фланелка през сезон 2022/2023 направи своя треньорски дебют в края на миналата година. По-късно той стана помощник-треньор, а провал на Венеция в последния кръг донесе директна промоция на Комо.

Part-owner and assistant coach Cesc Fàbregas gets in on the celebrations as Como are back in Serie A for the first time in 22 years pic.twitter.com/8eeKvOBlXB

Сега около клуба се носят много слухове и спекулациите за нови попълнения. В списъка на потенциални придобивки в звездната селекция е световният шампион Рафаел Варан. След множество контузии 4-кратният носител на Шампионската лига ще се раздели с Манчестър Юнайтед и ще подпише с Комо, твърди авторитетният журналист Фабрицио Романо.

EXCL: Raphael Varane says yes to Como proposal! The deal is on the verge of being completed.



Project approved but it will take some days to review the contracts then subject to medical… and then, here we go.



Cesc Fabregas, key for this deal.



Exclusive story from June.pic.twitter.com/TmOntU5TkV