Корейци издухаха Роналдо за №1 на Азия

Суперзвездата на Ал Насър Кристиано Роналдо остана на трето място в анкетата за Футболист №1 на Азия за календарната 2023 г.

В класацията могат да участват както футболисти от азиатски държави, така и играчи, които са част от азиатски клубове, което позволи на португалеца да бъде сред номинираните за наградата.

Роналдо обаче остана на трето място с 17,06% от гласовете, като пред него се наредиха звездите на Южна Корея Хюн-мин Сон (22,90%) и Ким-мин Жае (19,54%).

Heung-Min Son has been named the Best Footballer in Asia for the seventh year in a row!

A prize to honour the best Asian footballer or footballer to play in Asia, Sonny took 22.9 per cent of the vote to claim the award for the seventh year on the spin and the ninth time in his… pic.twitter.com/sWvdJUhdFa