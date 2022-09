Кристиано Роналдо пострада тежко в Прага

Кристиано Роналдо пострада тежко в мача от Лигата на нациите между Португалия и Чехия! Звездата на "мореплавателите" се сблъска с вратаря на домакините Томаш Вацлик още в 13'. Резултатът: много кръв, разбит нос и близо 5-минутно прекъсване, докато лекарският екип овладее ситуацията.

Петкратният носител на "Златната топка" все пак стисна зъби и продължи двубоя в Прага.

Cristiano Ronaldo has broken his nose after taking a shot from the goal keeper#NationsLeaguexESPN #Cristiano pic.twitter.com/deUWVx1yTN