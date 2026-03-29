Купата на Катар изуми с драма с дузпи (ВИДЕО)

Полуфиналът за Купата на Катар между Ал Раян и Ум Салал предложи изумителна драма, победителят в която беше определен след общо 34 дузпи.

В редовното време двата тима направиха зрелищно 3:3, като интрига имаше до последните секунди. Дълбоко в добавеното време Родриго Морено изравни и се стигна до дузпи.

При тях испанецът се превърна в големия герой - беше точен още два пъти, а Ал Раян победи със 17:16. След 33 точни изпълнения от 11-те метра, Абдалазиз Хазаа пропусна за Ум Салал.

В спора за трофея "лъвовете" ще се изправят срещу Муайтер, който елиминира Ал Араби също след инфарктно 3:3 в редовното време, но само 3:2 при дузпите.

Далеч от рекорда

Световния рекорд за най-много дузпи в един мач държат израелските тогава третодивизионни Димона и Шимшон Тел Авив. През месец май 2024 г. двата тима правят 2:2 в редовното време и продълженията в плейофите, преди да изпълнят общо 56 дузпи. Димона печели с 23:22.

Предишният рекорд са 54-те дузпи между аматьорските английски Уошингтън и Бедлингтън през март 2022 г. Тогава Уошингтън продължава към втория кръг на Ernest Armstrong Memorial Cup след 25:24. Според BBC, срещата е изгледана от 40 зрители - по-малко от броя на дузпите.

В евротурнирите рекордът, поставен през април 2024 г., е на Аякс и Панатинайкос. Нидерландският гранд побеждава с 13:12 след 34 изпълнения от бялата точка в мача им от третия квалификационен кръг на Лига Европа.