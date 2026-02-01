bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Всеки ден му дава храна… докато не разбра кой е мъжът на гарата!

Всеки ден след работа тя минава по една и същ маршрут, носейки храна за мъжа, който седи на гарата. Малко разговори, усмивка и пожелание за хубав ден – това е рутината им.

Но един ден всичко се променя. „Даваш ми храна всеки ден, ако знаеше коя съм, щеше да се изненадаш“, казва ѝ той с тих глас. Момичето го поглежда изумено. Любопитството я кара да потърси името му в интернет – и шокът беше огромен.

Всеки ден му носи храна

„Всеки ден след работа давам храна на мъжа, който постоянно седи на гарата. Обикновено просто му подавам храната, пожелаваме си хубав ден и продължаваме към вкъщи, но днес беше различно. Говорех с него, той ме погледна и каза: „Даваш ми храна всеки ден, ако знаеше коя съм, щеше да се изненадаш“.

Бях смаяна, когато потърсих в Google кой е той, бях шокирана. Той е известен футболист“, написа тя в описанието в Instagram.

Става дума за Пол Джеймс. Той е на 62 години и е бивш канадски национален футболен отбор, за който е изиграл 46 мача с фланелката на "кленовите листа", включително участие на Олимпийските игри през 1984 г. и на световното първенство през 1986 г.

Кариера

По-късно той е треньор на канадския младежки отбор (U20), а също така ръководи няколко клуба, но за съжаление животът му губи посока и поема по тъжен път.

„Порази ме колко много могат да значат малките прояви на доброта. Животът може да се промени за миг, а малко грижа е от голямо значение“, пише още момичето в социалните мрежи.

Бившият халф е роден в Уелс, учил е в същото училище в Кардиф като Гарет Бейл и по-късно се е преместил в Северна Америка със семейството си. През февруари 2012 г. Джеймс разкри, че от години се бори с наркотична зависимост и животът му се е влошил. Първо загуби работата си, а скоро след това остана без дом и без семейство.

Разведе се със съпругата си Ашли Кели. „Обичах я лудо, но не можех да ѝ предложа нищо“, признава Пол. По-късно губи майка си.

Цял един живот в куфар

Преди няколко години Пол напусна Канада и се установи а Обединеното кралство. Той спеше върху картонени кутии и все още проси по улиците на Лондон. Джеймс казва, че спестява пари, за да може да носи свои собствени дрехи и обувки, вместо употребявани. Той носи всичките си вещи, целят си живот – одеяла, дрехи и малък iPad със счупен екран – в черна пътна чанта...

