Лео Меси призна: В ПСЖ беше ужасно

За първи път в своята кариера Лионел Меси ще се изправи срещу бивш отбор. Това ще се случи на осминафиналите на световното клубно първенство, където Интер Маями се премери сили с настоящия носител на Шампионска лига - ПСЖ.

Аржентинската суперзвезда ще се изправи срещу отбора, в който прекара един от най-лошите си периоди и където е имал най-лошото съотношение мачове-голове (75:32). Там той дори не успя да отбележи попадение в две последователни срещи - нещо, което не му се бе случвало в богатата му кариера.

Не е тайна, че Меси не успя да се адаптира в ПСЖ, след като премина от Барселона през 2021 г. след 18 години на "Камп Ноу". "Това бяха две години, в които не се наслаждавах. Не бях щастлив ден след ден. Не бях доволен от нито един ден, от тренировките, от мачовете. Беше ми трудно да се адаптирам", сподели той.

"В самото начало посрещането беше много приятно. Но след това хората започнаха да се отнасят различно с мен. Имаше разрив с голяма част от феновете. Случи се както се беше случвало с Мбапе и Неймар. Знам, че това е техния начин на действие", добави още 8-кратният носител на "Златната топка".

Messi faces PSG for the first time since leaving the club pic.twitter.com/Zoh8Hf81ZA