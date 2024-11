Лионел Меси: Имах късмет, че Бог ме доведе в Барселона

Лионел Меси се обясни в любов на Барселона. Осемкратният носител на "Златната топка" отправи трогателно послание към бившия си клуб по случай 125-ата му годишнина.

"Поздравявам клуба за неговата 125-годишнина. За мен е голяма гордост да бъда част от този клуб и да съм фен на Барселона."

Leo Messi: “I thank God who led me to Barcelona as I spent my whole life in this wonderful club”.



“It is a great pride for me to be part of and also a fan of Barcelona. It's a special club, different from the others, I was lucky to be there”. pic.twitter.com/9ve4sQJVJy