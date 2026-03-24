Ливърпул обяви голяма новина за Салах (ВИДЕО)

Постигнали са споразумение

Ливърпул и Мохамед Салах се разделят след края на сезона. Английският шампион обяви новата с емоционална публикация.

Нападателят е постигнал споразумение с "червените", което ще му позволи да затвори забележителна 9-годишна глава от своя професионален път като футболист на "Анфийлд".

"Салах изрази желанието си да направи това в съобщение до привържениците възможно най-скоро, за да осигури прозрачност относно бъдещето си, поради уважението и благодарността си към тях", написаха мърсисайдци.

 
 
 
"Привлечен от Рома през лятото на 2017 г., играчът с номер 11 се утвърди като един от най-великите футболисти в историята на Ливърпул, помагайки на клуба да спечели две титли от Висшата лига, Шампионската лига, Световното клубно първенство на ФИФА, Суперкупата на УЕФА, Купата на Футболната асоциация и две Купи на лигата, както и трофея Къмюнити Шийлд"

"Неговите 255 гола в 435 мача до момента поставят египтянина на трето място в класацията на голмайсторите на "червените" за всички времена, като е печелил „Златната обувка“ от Висшата лига четири пъти, както и множество лични отличия."

 
 
 
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

