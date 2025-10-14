Лука Модрич публично се подигра с голяма звезда

Саркастичен коментар на Лука Модрич по адрес на Едуардо Камавинга, бившия му съотборник в Реал Мадрид, се превърна в хит в Instagram. Френският национал публикува снимка от пристигането си в лагера на "петлите" за световните квалификация, но изборът му на облекло привлече вниманието.

„Това панталоните на Шакил О'Нийл ли са ?“, написа Модрич заедно с прикачените снимки, получавайки около хиляди, хиляди харесвания.

View this post on Instagram A post shared by Eduardo Celmi Camavinga (@camavinga)

Камавинга е в Реал Мадрид от 2021 г., като преди това носи екипа на Рен. Досега е изиграл 117 мача за Кралския клуб, в които е отбелязал три гола.

Той споделяше съблекалнята с Модрич на "Бернабеу" до миналото лято, когато хърватският капитан напусна Реал и подписа с Милан. Лука прекара 13 години в испанската столица и остана в отлични отношения с много от играчите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK