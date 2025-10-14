bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лука Модрич публично се подигра с голяма звезда

Коментарът му беше подкрепен от хиляди

Лука Модрич публично се подигра с голяма звезда
Саркастичен коментар на Лука Модрич по адрес на Едуардо Камавинга, бившия му съотборник в Реал Мадрид, се превърна в хит в Instagram. Френският национал публикува снимка от пристигането си в лагера на "петлите" за световните квалификация, но изборът му на облекло привлече вниманието.

„Това панталоните на Шакил О'Нийл ли са ?“, написа Модрич заедно с прикачените снимки, получавайки около хиляди, хиляди харесвания.

Камавинга е в Реал Мадрид от 2021 г., като преди това носи екипа на Рен. Досега е изиграл 117 мача за Кралския клуб, в които е отбелязал три гола.

Жесток огън по Лука Модрич: Италия отдавна е гробище за пенсионери!

Той споделяше съблекалнята с Модрич на "Бернабеу" до миналото лято, когато хърватският капитан напусна Реал и подписа с Милан. Лука прекара 13 години в испанската столица и остана в отлични отношения с много от играчите.

