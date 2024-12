Манчестър Юнайтед бра срам, невиждан от 1962 г.

Нюкасъл взе своето преди почивката. В 19' Жоелинтон покачи на 2:0 за гостите след подаване на Антъни Гордън. Впоследствие гол на Исак не беше зачетен заради засада, а Сандро Тонали удари греда.

Манчестър Юнайтед бе по-активен през втората част, но не намери път към вратата на Мартин Дубравка, който запази трета поредна суха мрежа и четвърта в последните 5 двубоя.

"Червените дяволи" бяха най-близо до попадение в 60', когато Хари Магуайър удари греда.

0 - Manchester United have failed to score a single goal in any of the last four Premier League matches that haven't featured Bruno Fernandes. Integral. pic.twitter.com/te3lw1WDuP

В крайна сметка Нюкасъл постигна четвърти пореден успех във Висшата лига без допуснат гол за първи път от април 2012 г. Така тимът на Еди Хау се изкачи до петото място с 32 точки.

В следващия кръг Нюкасъл гостува на Тотнъм, а Манчестър Юнайтед се сблъсква с лидера Ливърпул на Анфийлд в дербито.

14 - In Premier League history, four teams who were 14th at the turn of a year have then been relegated (Newcastle in 2008-09, Burnley in 2009-10, Norwich in 2013-14 and Leeds in 2022-23). Warning. pic.twitter.com/gwNqMLldR4