Манчестър Юнайтед потъна в скръб

Тъжна вест разтърси Манчестър Юнайтед броени часове след паметния обрат срещу Лион в Лига Европа. Юношата на клуба Джо Томпсън е починал на 36-годишна възраст.

Джо Томпсън, който има повече от 200 мача за Рочдейл, се е борил със заболяване от рак за трети път.

"Той се изправи пред всяка битка, както на терена, така и извън него. Неговият път и несломимият му дух бяха вдъхновение за всеки, който се е докоснал до неговата история. Джо преди всичко беше любящ съпруг на Шантел и невероятен баща на Тайлула и Атина Рей", написаха от петодивизионния Рочдейл.

Томпсън за първи път беше диагностициран с лимфом на Ходжкин през 2013 година, докато играеше за Транмиър. Болестта се завръща три години по-късно.

Той обяви, че е излекуван през 2017-а и по-малко от година по-късно попадна "във фолклора на Рочдейл", когато влезе от пейката в последния мач на сезон 2017/18, за да вкара победния гол за успеха с 1:0, който остави отбора в третото ниво на английския футбол.

Томпсън прекрати кариерата си през 2019-а, като стана мотивационен лектор и футболен експерт. Той изпълняваше и ролята на посланик на Манчестър Юнайтед.

През миналата година Джо Томпсън беше диагностициран с рак за трети път.

Манчестър Юнайтед също му отдаде почит в профилите си в социалните платформи, а от отбора заявиха, че той "олицетворява ценностите на нашия клуб".

