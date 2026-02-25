bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Меси разкри как е предложил брак на Антонела

Тя е детската любов на 8-кратния носител на “Златната топка“

Меси разкри как е предложил брак на Антонела

Лионел Меси разкри как е предложил брак на любимата си Антонела, с която се познават от деца.

Двамата се срещат, когато Меси е на 5. Женят се през 2017 г. в Росарио (Аржентина). Имат трима синове - Тиаго (13), Матео (10) и Чиро (7).

Антонела подкрепя 8-кратния носител на "Златната топка" в цялата му кариера - в Барселона, в ПСЖ и сега в Интер Маями.

"Трябваше да се случи"

"Вече бяхме заедно от много години. Вече имахме Тиаго и Матео, вече имахме двама сина. И така, веднъж излязохме да вечеряме в Барселона, в един хотел, прекарахме нощта там и аз ѝ направих предложение, но горе-долу това беше нещо, което вече се знаеше. Трябваше да се случи, но беше по-скоро в романтичен стил.", сподели Меси в интервю за подкаста Miro de Atras.

"Не беше като да се случи изведнъж и един ден да кажеш: "А, хайде да се оженим, това беше". Не, не, беше по-романтично, но горе-долу така, определяйки датата, нещо такова. Сякаш връзката се официализираше."

Ветеранът призна, че мечтае един ден семейството да се завърне в Барселона. Настоящият договор на Меси с Интер Маями изтича през 2028 г.

 
