Жозе Моуриньо се завърна в родината си и в своята Бенфика!

След 25 години по различни отбори, стадиони и страни, Специалния отново ще води тима, от който започна треньорската му кариера през 2000 г. - Бенфика.

Завръщането му начело на "Орлите" от Лисабон може да гледате пряко по RING и на VOYO.BG днес, 20 септември от 20:00 ч. Тимът на Моуриньо се изправя срещу Авеш като гост.

Автомобилът

Моуриньо пристигна преди дни да подпише договора си на тренировъчната база на Бенфика. Интересно е, че той се придвижва в родината си с автомобил, който му е подарък от... Роман Абрамович.

През 2007 г. руският милиардер награди Специалния с Ferrari 612 Scaglietti, което е оценено на 250 000 паунда.

Имаше и защо - Моуриньо изведе Челси до две титли на Англия при първия си престой начело на лондонския клуб.

Кариерата

Жозе Моуриньо е ръководил 10 клуба в кариерата си – Бенфика, Лейрия, Порто, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома и Фенербахче. С турския тим той се раздели в края на август след като не успя да класира тима в основната фаза на Шампионската лига, отпадайки в плейофа от… Бенфика.

Жозе Моуриньо e спечелил 26 трофея в кариерата си като треньор, включително и два пъти Шампионската лига с Порто (2002/03) и Интер (2009/10). Той е единственият наставник, завоювал отличието в трите най-равторитетни европейски клубни надпревари - Шампионска лига (Интер, Порто), Лига Европа (Манчестър Юнайтед) и Лига на Конференциите (Рома).

Снимка: Reuters

Бенфика ще е седмият тим, който Моуриньо ще ръководи в Шампионската лига, като по този показател го бие само легендарният Карло Анчелоти (8).

В Шампионска лига Специалния има 151 мача и 80 победи (52%). В най-реномирания европейски клубен турнир Жозе и тимът му гостуват на „Стамфорд Бридж“ на Челси в края на този месец, а в края на януари 2026 година португалският отбор приема Реал Мадрид.

Интересна подробност е, че Моуриньо ще направи своя повторен дебют начело на Бенфика точно на 20 септември - датата, на която преди 25 години за първи път излезе на стадиона като треньор отново на "Орлите".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK