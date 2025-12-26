bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)

Той има две цели през 2026 г.

Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)
Getty Images

Кристиано Роналдо е поставил много рекорди през дългата си и успешна кариера, до които мнозина ще се затруднят дори да се доближат. Португалецът в момента има 948 гола (според Transfermarkt), което е само с 52 по-малко от невероятната цифра от 1000 гола, число, което никой никога не е постигал в официални мачове.

Гол 1000 

Въпреки че основната му цел за 2026 г. е да спечели световното първенство, шестото, на което ще играе, индивидуалната му цел е ясна, той иска да стане първият играч, отбелязал гол 1000 в кариерата си.

Снимка: Reuters

Кристиано е отбелязал 948 гола в 1293 мача от дебюта си за Спортинг Лисабон през 2002 г. Средната му ефективност от 0,73 гола на мач през цялата му кариера е изумителна, а с присъединяването му към Ал Насър през 2023 г. той не само не забави темпото, но стана още по-ефективен.

60 мача още...

В Саудитска Арабия той отбеляза 104 гола в 117 мача, което увеличи средната му ефективност до фантастичните 0,88 гола на мач. С това темпо, което допълнително засили този сезон с 12 гола в 13 мача, и при условие че избегне контузии, CR7 би могъл да достигне магическата цифра от 1000 гола в около 60 мача.

През 2025 г. той изигра 46 мача на клубно и национално ниво, като пропусна 10 двубоя поради контузия. Ако Португалия постигне добър резултат на Мондиал 2026, не е нереалистично да се очаква, че тази цел може да бъде постигната.

Снимка: Getty Images / iStock

Предизвикателството е огромно, но не и невъзможно! През 2023 и 2024 г. той отбеляза повече от 50 гола (54 и 51), цифри, напомнящи за най-добрите му времена в Реал Мадрид, който напусна през 2018 г.

СТАТИСТИКА

Реал Мадрид: 438 мача, 450 гола, 131 асистенции

Манчестър Юнайтед: 346 мача, 145 гола, 73 асистенции

Ювентус: 134 мача, 101 гола, 28 асистенции

Ал Насър: 118 мача, 104 гола, 22 асистенции

Спортинг: 31 мача, 5 гола, 6 асистенции

Португалия: 226 мача, 143 гола, 46 асистенции

