Наистина ли Томас Тухел не повика една от английски звезди и му взе гаджето?

Историята се оказва по-различна

Социалните мрежи в Англия прегряха след като Томас Тухел обяви повиквателните за националния тим на Англия за приятелските срещи с Уругвай и Япония в последните дни на март. 

Германският специалист реши да не разчита на Трент Александър-Арнолд за срещите.

А феновете се хванаха за "снимка" на селекционера с бившето гадже на футболиста от почивка! Наистина ли Тухел е изключил Трент от състава и дори е взел бившето му гадже Айрис Лоу?

Истината

Проверка показва, че снимката не е истинска. Самият кадър на Тухел наистина е от почивка, но отпреди 4 години. На въпросната ваканция специалистът не е с Айрис, а с Натали Гереро Макс - неговата половинка. 

Тя е дамата в сърцето му, след като се раздели с бившата си съпруга Сиси през въпросната 2022 г. 

Няма информации Тухел да е прекъсвал тази връзка. 

Иначе се смята, че Айрис и Трент са разделени от година, а връзката им не е била сериозна.

Двойката разкри отношенията си през октомври 2024 г. Тогава за първи път папараци издебнаха Трент и дъщерята на холивудската знаменитост Джъд Лоу. Няколко месеца по-късно те вече не бяха заедно, а преди дни футболистът се раздели и с последната си половинка Естел.

Формата

Остава да се доверим на тривиалната причина за липсата на Трент в националния на Англия - слабата форма. 

През настоящия сезон той има 20 мача за Реал Мадрид, в които е направил 2 асистенции. Той пропусна голяма част от сезона до момента заради мускулно разкъсване и травма в коляното. 

Снимка: Reuters

Дали обаче изборът на Тухел за контролите означава, че футболистът няма да бъде извикан и за световното, предстои да разберем!

 

 
гадже томас тухел повиквателни айрис лоу Трент АлександърАрнолд

Вижте как Бербатов се движи с пистолет из София (ВИДЕО)

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в България спя по-добре (ВИДЕО)

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в България спя по-добре (ВИДЕО)
"Баскетболни дневници", еп. 9: Тя е Костович от Уисконсин и пее българския химн (ВИДЕО)

Роналдо похарчи 37,5 млн. долара за подарък, който Джорджина не може да докосне

Роналдо похарчи 37,5 млн. долара за подарък, който Джорджина не може да докосне

Силен Гавалюгов не стигна на Санта Клара в Мартенската лудост

Силен Гавалюгов не стигна на Санта Клара в Мартенската лудост
