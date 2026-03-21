Наистина ли Томас Тухел не повика една от английски звезди и му взе гаджето?

Социалните мрежи в Англия прегряха след като Томас Тухел обяви повиквателните за националния тим на Англия за приятелските срещи с Уругвай и Япония в последните дни на март.

Германският специалист реши да не разчита на Трент Александър-Арнолд за срещите.

А феновете се хванаха за "снимка" на селекционера с бившето гадже на футболиста от почивка! Наистина ли Тухел е изключил Трент от състава и дори е взел бившето му гадже Айрис Лоу?

Истината

Проверка показва, че снимката не е истинска. Самият кадър на Тухел наистина е от почивка, но отпреди 4 години. На въпросната ваканция специалистът не е с Айрис, а с Натали Гереро Макс - неговата половинка.

Тя е дамата в сърцето му, след като се раздели с бившата си съпруга Сиси през въпросната 2022 г.

Няма информации Тухел да е прекъсвал тази връзка.

Иначе се смята, че Айрис и Трент са разделени от година, а връзката им не е била сериозна.

Двойката разкри отношенията си през октомври 2024 г. Тогава за първи път папараци издебнаха Трент и дъщерята на холивудската знаменитост Джъд Лоу. Няколко месеца по-късно те вече не бяха заедно, а преди дни футболистът се раздели и с последната си половинка Естел.

Формата

Остава да се доверим на тривиалната причина за липсата на Трент в националния на Англия - слабата форма.

През настоящия сезон той има 20 мача за Реал Мадрид, в които е направил 2 асистенции. Той пропусна голяма част от сезона до момента заради мускулно разкъсване и травма в коляното.

Дали обаче изборът на Тухел за контролите означава, че футболистът няма да бъде извикан и за световното, предстои да разберем!