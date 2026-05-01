ЦСКА е на финал, но отнесе солидна глоба. Децата на терена също в санкциите

ЦСКА получи най-голяма глоба от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след реваншите от полуфиналите в турнира за Купата на България.

"Червените" успяха да отстранят Лудогорец, като на финал ще играят с Локомотив Пловдив, който се справи с Арда.

От Дисциплинарната комисия наложиха наказание на ЦСКА по няколко точки, като най-любопитната от тях е "За неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата".

Санкцията

ЦСКА ще трябва да плати глоба от общо 6554,54 евро. В нея са включени 6 провинения:

"За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За възпламеняване на бомбичка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата, съобразно чл. 28, ал.11, б. А, предложение 1 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 година, на основание чл.37, ал.1, т. 11, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро."

Другите

На Арда не е наложена никаква глоба.

Лудогорец трябва да плаща само за закъснение на началото на второто полувреме. Сумата е 511,29 евро.

Локомотив Пловдив е наказан по три точки с обща сума от 2198,56 евро:

"За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на фойерверки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро."