Цолов е 10-и в квалификацията в Маями, тръгва първи в спринта

Никола Цолов завърши на 10-о място в квалификацията за Гран При на Маями във Формула 2. Така родният пилот ще стартира първи в спринта утре по правилата на обърнатата решетка.
Българския лъв от Кампос Рейсинг води в класирането с актив от 25 точки - по 7 пред Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен.
Цолов започна трудно дебютния уикенд на Формула 2 в Маями, след като технически проблеми го извадиха още в началото на единствената свободен тренировка.
Българинът обаче бе отличен в квалификацията и въпреки че нямаше реални обиколки сутринта, той на два пъти оглавяваше класирането.
CHEQUERED FLAG— Formula 2 (@Formula2) May 1, 2026
QUALI TOP 10
Maini
Camara
Stenshorne
Dunne
Mini
Varrone
Dürksen
Goethe
van Hoepen
Tsolov
Championship leader Nikola Tsolov will start tomorrow's reverse-grid Sprint from pole position#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/7gqmlUyaOM
Цолов завърши 30-минутната квалификация с най-добро време 1:40.265 минути и заслужи десетата позиция, която ще бъде обърната до първа в утрешния спринт. Той е нарочен за 17:00 часа българско време и пилотът на Кампос ще започне редом до Ван Хьопен.
Победител в квалификацията стана индиецът Куш Майни, който завърши най-бързата си обиколка за 1:39.888 минути. До него от първа линия в неделя ще стартира бразилецът Рафаел Камара.