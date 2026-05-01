Цолов е 10-и в квалификацията в Маями, тръгва първи в спринта

Българският пилот имаше технически проблеми в свободната тренировка

Никола Цолов завърши на 10-о място в квалификацията за Гран При на Маями във Формула 2. Така родният пилот ще стартира първи в спринта утре по правилата на обърнатата решетка.

Българския лъв от Кампос Рейсинг води в класирането с актив от 25 точки - по 7 пред Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен.

Технически проблеми

Цолов започна трудно дебютния уикенд на Формула 2 в Маями, след като технически проблеми го извадиха още в началото на единствената свободен тренировка.

Българинът обаче бе отличен в квалификацията и въпреки че нямаше реални обиколки сутринта, той на два пъти оглавяваше класирането.

Цолов завърши 30-минутната квалификация с най-добро време 1:40.265 минути и заслужи десетата позиция, която ще бъде обърната до първа в утрешния спринт. Той е нарочен за 17:00 часа българско време и пилотът на Кампос ще започне редом до Ван Хьопен.

Победител в квалификацията стана индиецът Куш Майни, който завърши най-бързата си обиколка за 1:39.888 минути. До него от първа линия в неделя ще стартира бразилецът Рафаел Камара.

