Цолов е 10-и в квалификацията в Маями, тръгва първи в спринта

Никола Цолов завърши на 10-о място в квалификацията за Гран При на Маями във Формула 2. Така родният пилот ще стартира първи в спринта утре по правилата на обърнатата решетка.

Българския лъв от Кампос Рейсинг води в класирането с актив от 25 точки - по 7 пред Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен.

Технически проблеми

Цолов започна трудно дебютния уикенд на Формула 2 в Маями, след като технически проблеми го извадиха още в началото на единствената свободен тренировка.

Българинът обаче бе отличен в квалификацията и въпреки че нямаше реални обиколки сутринта, той на два пъти оглавяваше класирането.

Maini

Camara

Stenshorne

Dunne

Mini

Varrone

Dürksen

Goethe

van Hoepen

Tsolov



Championship leader Nikola Tsolov will start tomorrow's reverse-grid Sprint from pole position#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/7gqmlUyaOM — Formula 2 (@Formula2) May 1, 2026

Цолов завърши 30-минутната квалификация с най-добро време 1:40.265 минути и заслужи десетата позиция, която ще бъде обърната до първа в утрешния спринт. Той е нарочен за 17:00 часа българско време и пилотът на Кампос ще започне редом до Ван Хьопен.

Победител в квалификацията стана индиецът Куш Майни, който завърши най-бързата си обиколка за 1:39.888 минути. До него от първа линия в неделя ще стартира бразилецът Рафаел Камара.